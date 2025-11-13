快訊

誰發明了「同志」？日本眼中的台灣同婚亞洲第一

川普簽了！美聯邦政府最長關門停擺正式畫下句點

經濟學人預測2026十大趨勢：「顛覆總司令川捲風」持續進擊

他嫌颱風警報圖「醜又刺眼」盼改進…釣出內行揭3關鍵：美感不是重點

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為鳳凰颱風來襲時，中央氣象署發布之颱風警報圖。圖／取自中央氣象署
圖為鳳凰颱風來襲時，中央氣象署發布之颱風警報圖。圖／取自中央氣象署

鳳凰颱風路徑不定，中央氣象署緊盯颱風動態，直到鳳凰減弱為熱帶性低氣壓才解除警報。不過卻有人認為氣象署發布的颱風警報圖「很沒有美感」，不僅不及民間氣象粉專小編，選色讓眼睛看了也不太舒服。文章吸引兩派網友激辯，釣出內行列出3關鍵，解釋「資訊圖美感不是第一考量」。

原PO在社群平台Threads上發文感歎氣象局（指中央氣象署）能不能長進一點」，指出天氣圖常用的灰藍配色「真的很沒有美感」，也讓眼睛看了不舒服。

文章獲得部分認可，除了顏色可改進外，文字跟線條都可以做一點對比更好閱讀，不過大部分網友都持反對意見，「這是專業圖資，不是為了美感而生」、「警報單有一定的規格，每一條線都代表經緯度，那本來就是為了準確，而不是為了你希望的美觀」、「氣象圖的標示跟顏色用字都有嚴格規定，新聞主播要報氣象還要另外考試過了才可播報，並不是想改就改」、「這就像是在說工程圖或藍圖這類為了精準傳遞規格的圖沒有美感一樣……這種專業圖紙要求的通常為精準、好印，無論顏色為何，都能精準傳遞資訊等」、「警報單要美感幹嘛？車禍事故三聯單要不要有美感？」。

該文也釣出內行人留言，指出「第一資訊圖必須讓正常人及色盲都能分辨；第二必須讓航海器及航海器（就是船和飛機）的駕駛室環境都能辨別看圖（一般是全暗環境開黃燈或紅燈）；第三點必須考慮圖片考背及列印成灰階（黑白）時，資訊一樣清楚無誤。在這種情況下、可以用的顏色及色階本來就不多」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

氣象局 鳳凰颱風 警報
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

鳳凰58年來首個11月侵台颱 史上第3晚登陸 颱風殘骸致北部雨

登陸20分鐘就消散！鳳凰颱風晚間8時變熱帶低氣壓 20：30解除海陸警

看完唐綺陽書就退費！作家謝知橋失言惹議道歉　國師親回應

網貼2張高雄雄中教室電視公告照片 關鍵字釣出許多高中生校園回憶

相關新聞

他嫌颱風警報圖「醜又刺眼」盼改進…釣出內行揭3關鍵：美感不是重點

鳳凰颱風路徑不定，中央氣象署緊盯颱風動態，直到鳳凰減弱為熱帶性低氣壓才解除警報。不過卻有人認為氣象署發布的颱風警報圖「很沒有美感」，不僅不及民間氣象粉專小編，選色讓眼睛看了也不太舒服。文章吸引兩派網友

分娩被醫學生圍觀…女崩潰怒喊「為何這麼多人看我生孩子」 勾起一票人難堪回憶

一名居住於馬來西亞的年輕婦女，日前透過社群平台分享自己在政府醫院分娩第一胎的經歷，指出在產痛達致高峰之際，竟被多名醫學院學生進入產房觀察、提問並做筆記，讓她當場情緒崩潰。

曾是國定假日！國父誕辰紀念日為何不放假了？歷史沿革一次看

今（12）日是國父孫中山誕辰紀念日，同時也是「世界肺炎日」，提醒社會重視肺炎防治。然而，過去國父誕辰紀念日曾是國定假日，如今為何不放假了...

幫忙整頓大樓？他點飲料放鞋櫃竟收檢舉單 網笑：外送員的逆襲

不少人吃飯時間忙碌或不想出門時會利用外送平台點餐，若不想和陌生人接觸還可以請外送員將餐點放在門口。

他少做1事「牙痛噴3萬」 過來人苦勸：要養成習慣

你平常飯後有使用牙線的習慣嗎？一名網友分享，自己從來沒有使用牙線，近期看牙醫時發現蛀牙很嚴重，必須要抽神經，治療費高達2、3萬元。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

赴日旅遊注意流感「一堆人中鏢」 台灣人崩潰：口罩戴好

日本正值流感高峰期，一名網友分享，近期剛從日本回台，竟確診A型流感，症狀嚴重到讓他非常難受，崩潰直呼「準備去日本玩的朋友，拜託一定要戴口罩」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。