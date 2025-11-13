他嫌颱風警報圖「醜又刺眼」盼改進…釣出內行揭3關鍵：美感不是重點

鳳凰颱風路徑不定，中央氣象署緊盯颱風動態，直到鳳凰減弱為熱帶性低氣壓才解除警報。不過卻有人認為氣象署發布的颱風警報圖「很沒有美感」，不僅不及民間氣象粉專小編，選色讓眼睛看了也不太舒服。文章吸引兩派網友激辯，釣出內行列出3關鍵，解釋「資訊圖美感不是第一考量」。

原PO在社群平台Threads上發文感歎「氣象局（指中央氣象署）能不能長進一點」，指出天氣圖常用的灰藍配色「真的很沒有美感」，也讓眼睛看了不舒服。

文章獲得部分認可，除了顏色可改進外，文字跟線條都可以做一點對比更好閱讀，不過大部分網友都持反對意見，「這是專業圖資，不是為了美感而生」、「警報單有一定的規格，每一條線都代表經緯度，那本來就是為了準確，而不是為了你希望的美觀」、「氣象圖的標示跟顏色用字都有嚴格規定，新聞主播要報氣象還要另外考試過了才可播報，並不是想改就改」、「這就像是在說工程圖或藍圖這類為了精準傳遞規格的圖沒有美感一樣……這種專業圖紙要求的通常為精準、好印，無論顏色為何，都能精準傳遞資訊等」、「警報單要美感幹嘛？車禍事故三聯單要不要有美感？」。

該文也釣出內行人留言，指出「第一資訊圖必須讓正常人及色盲都能分辨；第二必須讓航海器及航海器（就是船和飛機）的駕駛室環境都能辨別看圖（一般是全暗環境開黃燈或紅燈）；第三點必須考慮圖片考背及列印成灰階（黑白）時，資訊一樣清楚無誤。在這種情況下、可以用的顏色及色階本來就不多」。