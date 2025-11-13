快訊

分娩被醫學生圍觀…女崩潰怒喊「為何這麼多人看我生孩子」 勾起一票人難堪回憶

聯合新聞網／ 綜合報導
馬來西亞一名女子發文抱怨生產過程被一群醫學院實習生圍觀，事前並未徵詢她的同意，讓她感到羞愧又憤怒。圖／AI生成
馬來西亞一名女子發文抱怨生產過程被一群醫學院實習生圍觀，事前並未徵詢她的同意，讓她感到羞愧又憤怒。圖／AI生成

一名居住於馬來西亞的年輕婦女，日前透過社群平台分享自己在政府醫院分娩第一胎的經歷，指出在產痛達致高峰之際，竟被多名醫學院學生進入產房觀察、提問並做筆記，讓她當場情緒崩潰。

根據華文媒體《星洲日報》報導，該女子回憶當時身體正處於強烈陣痛、痛苦交織、儀容未整且私密部位處於開放狀態，與此同時，她看到數名醫學生輪流走入產房圍在病床四周，有的凝視、有的提問、有的記錄筆記，這情境讓她感到極度焦慮與被物化。

她表示，雖能理解醫學生需要臨床實習，但她作為產婦，在身心最脆弱的時刻被當作「即時教材」，令她深感隱私被侵犯。於是她在一波劇痛中忍不住高聲質問：「為什麼這麼多人在看我生孩子？」產房頓時安靜無聲。

事後，她決定第二胎到私人醫院進行生產，強調此舉不是為了炫耀，而是渴望在生命重大時刻獲得應有的尊重與平靜。

該貼文一出，迅速在社群媒體引發熱議，許多網友表示自己亦有類似經驗。有人指出當年生孩子時，「最少10個男女站著看我腿開開的，醫生還一直用我的下體給他們示範說如何如何，一生難忘」、「等分娩時候也被護士實習生輪流進來『練習下體檢查』，很委屈…磨滅不了的記憶」、「我是不只被實習實為圍觀，還是實習生剪錯方向，搞到醫生再補對的一刀」、「這些經驗不是當事人真的很難理解」、「我明白實習生也需要累積經驗，但我覺得至少該得到孕婦同意」、「唉，勾起我難堪回憶」。

但也有人建議不妨換個角度想，「你們的付出，將來造就更多的人材醫生，這是功德一件」、「應該感到慶幸，因為大醫生一定會把最專業的一面呈現給實習生看」、「大馬醫生的醫術多虧你的付出」、「平時也沒做多少善事的我，此時此刻腳開開的我，覺得我功德無量」、「有多人圍觀更好啊，出事機率會變小」。

此事件進一步引發對醫學教育與病患尊嚴之間平衡的討論。有醫療界人士指出，教學醫院可考慮制定更明確的實習觀摩規範：例如在產房安排學生前，應事先向產婦說明並徵得同意；明確告知學生數量、觀摩時間、觀察內容，才可在兼顧醫學生學習的同時，尊重產婦的選擇與尊嚴。

醫學院 實習
