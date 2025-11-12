曾是國定假日！國父誕辰紀念日為何不放假了？歷史沿革一次看
今（12）日是國父孫中山誕辰紀念日，同時也是「世界肺炎日」，提醒社會重視肺炎防治。然而，過去國父誕辰紀念日曾是國定假日，如今為何不放假了，令不少人好奇
國父誕辰紀念日是每年的11月12日，為紀念中華民國國父孫中山的冥誕。過去，台灣的國定假日中曾包含國父誕辰紀念日、元旦隔日、青年節、教師節、光復節、蔣公誕辰紀念日與行憲紀念日等共7天假期。但自2000年12月修訂《紀念日及節日實施辦法》後，上述7天節日雖仍是法定紀念日，機關與學校卻不再放假。
而真正取消這7天假期的是2016年12月《勞基法》修法，將原本的紀念假日刪除，並確立周休二日制度「一例一休」。自2017年起，國父誕辰紀念日便僅保留紀念性質，不再放假。今年則調整，教師節、光復節及行憲紀念日恢復為國定假日，但國父誕辰紀念日仍未恢復放假。同時，新增小年夜假期，以及5月1日勞動節擴大為全國可放假。
雖然今天不放假，但民眾仍可透過參觀國父紀念館或關注各地紀念活動，緬懷孫中山的歷史貢獻；同時，也可關注「世界肺炎日」相關資訊，提高公共衛生意識，提醒自己與家人做好防護措施。
