幫忙整頓大樓？他點飲料放鞋櫃竟收檢舉單 網笑：外送員的逆襲

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友在外送平台點了3杯飲料，請外送員放在鞋櫃上，沒想到竟收到「檢舉單」，引起不少網友熱烈討論。示意圖。聯合報系資料照
不少人吃飯時間忙碌或不想出門時會利用外送平台點餐，若不想和陌生人接觸還可以請外送員將餐點放在門口。一名網友在外送平台點了3杯飲料，請外送員放在鞋櫃上，沒想到竟收到「檢舉單」，引起不少網友熱烈討論。

一名網友在臉書社團「爆料公社」發文，他在外送平台點了3杯飲料，請外送員放在門口的鞋櫃上，沒想到除了飲料還收到檢舉單，令他不禁直呼，「原來請土城581外送，會順便送你一張檢舉單」。他也表示，收到2張時才發現原來是外送員拍照檢舉的，並認錯道歉「公共空間放鞋櫃，對不起我錯了」。

網友紛紛表示，「可以說說是哪個外送員嗎？希望能常來我們這樓晃晃」、「這樣很好喔，送餐還可以管理大樓」、「是不是沒電梯不買袋子，又不下去拿」、「送單是工作，上樓是被迫，檢舉是權力」、「外送員的逆襲」、「不讓外送員送上樓，就沒這問題了」。

有網友則認為，「違規就沒什麼好說的，認罰吧」、「哈哈，踢到鐵板了，我們這區外送員也會，畢竟你們那些住戶要外送員無償幫你們上樓，就必須付出代價，況且維護社區安全人人有責」、「不用說外送員什麼的，其他人都能檢舉好嗎？？自己違規就認」。

另有網友指出，樓梯間鞋櫃是禁止的，因為樓梯間是《公寓大廈管理條例》規定的公共逃生通道。住戶在樓梯間放置鞋櫃或其他雜物，會妨礙逃生動線，並違反相關法規。「一旦發生火災或其他緊急情況，這些物品可能導致嚴重後果。若經管委會勸導不改，可報請主管機關裁罰新台幣$4萬至$20萬不等罰鍰」。

