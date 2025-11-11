高雄3主菜自助餐500元！他怨買到天價 店家公布計價最貴不是魚肉

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
自助餐便當價格常引發爭議。示意圖／聯合報系資料照
高雄仁武一名民眾日前到當地自助餐店外帶餐點，夾了幾樣菜結帳竟被收500元，讓他相當傻眼，隨即將餐點照片上傳至網路，請網友評理，引發熱議。

一名網友在「爆料公社公開版」發文抱怨「在高雄包到天價自助餐」，圖片中的餐盒裡，主菜有豬腳、鯖魚、炸肉排，白飯上還鋪滿番茄炒蛋，旁邊還有一包炒米粉，份量也不算少。原PO表示這樣的菜色被店家收了500元，讓他覺得傻眼，求問網友意見「你們看會貴嗎？」

貼文曝光引發熱議，網友紛紛留言，「當然會啊，你是在搶錢嗎」、「500吃牛排不香嗎？幹嘛吃自助餐」、「阿娘威喔，北部也沒這麼扯」、「魚蛋肉都是現在自助餐最敢開價盤顧客的」、「在台灣，自助餐就是合法的搶劫」、「宇宙最難解之謎其中之一，自助餐的價格」。還有在地人留言「這家，仁武在地人都知道，不會去買」。

事後，店家接受媒體訪問指出，以照片中的菜色內容估算總價約355元左右，例如炸雞排40元、鯖魚40元、豬腳兩份70元、炸豆腐15元、番茄炒蛋四格100元、炒米粉約90元，認為若真的收了500元，「相信他不只一個便當」。店家也強調若真的是算錯帳，一定會退錢，「百分之百沒有誤差是不可能嘛」，希望顧客對價格有疑慮，能當場表達意見。

翻閱店家的google評價有1.8顆星，留言也多數是對計算價格有疑問。但也有人認為店家的菜色、口味還不錯，夏天冷氣開到足，可以躲太陽，價格稍貴一點還是可以接受的。

自助餐 便當
