他少做1事「牙痛噴3萬」 過來人苦勸：要養成習慣

你平常飯後有使用牙線的習慣嗎？一名網友分享，自己從來沒有使用牙線，近期看牙醫時發現蛀牙很嚴重，必須要抽神經，治療費高達2、3萬元。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」分享，過去從來沒有使用牙線的習慣，只靠刷牙來維持口腔衛生，近期因牙痛去就醫，才發現嚴重到需要抽神經，而且治療費竟然要2、3萬，讓他驚呼「大家真的要用牙線」。

貼文一出，不少過來人都相當認同，「牙線超級重要，用牙線的時候都會覺得牙縫真的有夠髒」、「顧好牙齒真的是人生最省錢的一件事」、「高二抽過神經一次，從此之後，再累也會弄完牙線再去睡覺」、「醫生都要求我用牙間刷刷牙」、「牙線清完還要用『齒間刷』清，這樣才會乾淨」、「第一次用牙線是牙醫幫我弄的，我一個震驚，黃黃的牙垢和中午吃剩的菜一大堆，好丟臉」、「真的要用，用牙線可以挖出幾道菜」。

還有網友呼籲，「我覺得用牙線應該要納入國小義務教育，台灣大概是因為醫療太便宜，所以不重視牙齒健康，韓國看牙醫超貴，洗牙都幾千塊的，所以他們從小就養成刷牙的習慣，進廁所都會遇到有人在刷牙」。