他少做1事「牙痛噴3萬」 過來人苦勸：要養成習慣

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友透露自己從來沒有使用牙線，近期看牙醫發現蛀牙很嚴重，必須要抽神經，治療費高達2、3萬元。示意圖／Ingimage
你平常飯後有使用牙線的習慣嗎？一名網友分享，自己從來沒有使用牙線，近期看牙醫時發現蛀牙很嚴重，必須要抽神經，治療費高達2、3萬元。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」分享，過去從來沒有使用牙線的習慣，只靠刷牙來維持口腔衛生，近期因牙痛去就醫，才發現嚴重到需要抽神經，而且治療費竟然要2、3萬，讓他驚呼「大家真的要用牙線」。

貼文一出，不少過來人都相當認同，「牙線超級重要，用牙線的時候都會覺得牙縫真的有夠髒」、「顧好牙齒真的是人生最省錢的一件事」、「高二抽過神經一次，從此之後，再累也會弄完牙線再去睡覺」、「醫生都要求我用牙間刷刷牙」、「牙線清完還要用『齒間刷』清，這樣才會乾淨」、「第一次用牙線是牙醫幫我弄的，我一個震驚，黃黃的牙垢和中午吃剩的菜一大堆，好丟臉」、「真的要用，用牙線可以挖出幾道菜」。

還有網友呼籲，「我覺得用牙線應該要納入國小義務教育，台灣大概是因為醫療太便宜，所以不重視牙齒健康，韓國看牙醫超貴，洗牙都幾千塊的，所以他們從小就養成刷牙的習慣，進廁所都會遇到有人在刷牙」。

牙醫 牙齒 蛀牙 醫生
相關新聞

赴日旅遊注意流感「一堆人中鏢」 台灣人崩潰：口罩戴好

日本正值流感高峰期，一名網友分享，近期剛從日本回台，竟確診A型流感，症狀嚴重到讓他非常難受，崩潰直呼「準備去日本玩的朋友，拜託一定要戴口罩」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

高雄3主菜自助餐500元！他怨買到天價 店家公布計價最貴不是魚肉

高雄仁武一名民眾日前到當地自助餐店外帶餐點，夾了幾樣菜結帳竟被收500元，讓他相當傻眼，隨即將餐點照片上傳至網路，請網友評理，引發熱議。

把外國遊客當盤子？常見小泡芙西門町賣220元 他驚：定價才92

位於台北市萬華區的西門町商圈，是觀光客來台灣的必遊景點。一名網友發文，稱他去西門町的伴手禮店，發現一盒92元的小泡芙竟然賣到220元，雖旁邊有標註買五送一，但他也認為外國人看到都會覺得一盒就是220元，質疑「把外國人當盤子」，引起網友們熱議。

幫人分手也能領薪水？月薪45,000 徵信社開出神秘職缺掀熱議

最近人力銀行上出現一個讓人眼睛一亮的職缺「感情破壞專員」，光聽名稱就充滿戲劇張力，不少人乍看以為是徵「職業小三」。開出月薪45,000元起，還附註需要具備「情感心理知識」與「婚姻法律實務應用」能力，引發網友熱議。

看到手搖飲店員做指甲、戴戒指不要買！他指衛生疑慮：趕緊換別間

喝手搖飲是許多人生活的一部分，但也要注意其衛生安全。一名前連鎖飲料店稽核人員發文，提醒只要看到店員「做指甲或戴戒指」，請馬上買其他間的飲料，因為這間店的內部環境恐怕很不好。

