赴日旅遊注意流感「一堆人中鏢」 台灣人崩潰：口罩戴好

日本正值流感高峰期，一名網友分享，近期剛從日本回台，竟確診A型流感，症狀嚴重到讓他非常難受，崩潰直呼「準備去日本玩的朋友，拜託一定要戴口罩」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」分享，近期去日本旅遊，沒想到回台就開始高燒、喉嚨痛，就醫後確診為A型流感，他也提醒近期準備赴日旅遊的民眾，一定要記得戴口罩，因為到處都有人在咳嗽。

貼文一出後，不少人都分享自身經驗，紛紛表示「我也是，被機上的人傳染，但機上戴口罩沒用，還是會被傳染」、「日本流感真的超嚴重，傳染速度和發病速度也超快，女兒上周和學校到日本拜訪姐妹校，全團大概三分之一中獎，連我女兒也是，還有一位同學直接在日本掛急診，所幸大家都平安回到台灣」、「我也中，真的很猛」、「去機場必戴口罩，機場真的很毒」。

還有網友回應，「目前還在日本，每天都會戴口罩，一上火車就聽到很多人在咳嗽」、「確實喔！在當地走到哪都有此起彼落的咳嗽聲」、「日本人咳嗽真的沒在遮，直接到處咳」、「我也是…想說日本沒啥人在戴，就沒戴口罩」、「去日本至少一個月前，請在台灣完成接種流感疫苗」。