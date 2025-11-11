快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，近期剛從日本回台，竟確診A型流感，症狀嚴重到讓他非常難受，崩潰直呼「準備去日本玩的朋友，拜託一定要戴口罩」。照片為資料照。圖／美聯社
日本正值流感高峰期，一名網友分享，近期剛從日本回台，竟確診A型流感，症狀嚴重到讓他非常難受，崩潰直呼「準備去日本玩的朋友，拜託一定要戴口罩」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」分享，近期去日本旅遊，沒想到回台就開始高燒、喉嚨痛，就醫後確診為A型流感，他也提醒近期準備赴日旅遊的民眾，一定要記得戴口罩，因為到處都有人在咳嗽

貼文一出後，不少人都分享自身經驗，紛紛表示「我也是，被機上的人傳染，但機上戴口罩沒用，還是會被傳染」、「日本流感真的超嚴重，傳染速度和發病速度也超快，女兒上周和學校到日本拜訪姐妹校，全團大概三分之一中獎，連我女兒也是，還有一位同學直接在日本掛急診，所幸大家都平安回到台灣」、「我也中，真的很猛」、「去機場必戴口罩，機場真的很毒」。

還有網友回應，「目前還在日本，每天都會戴口罩，一上火車就聽到很多人在咳嗽」、「確實喔！在當地走到哪都有此起彼落的咳嗽聲」、「日本人咳嗽真的沒在遮，直接到處咳」、「我也是…想說日本沒啥人在戴，就沒戴口罩」、「去日本至少一個月前，請在台灣完成接種流感疫苗」。

日本旅遊 咳嗽 確診 機場 流感
他少做1事「牙痛噴3萬」 過來人苦勸：要養成習慣

你平常飯後有使用牙線的習慣嗎？一名網友分享，自己從來沒有使用牙線，近期看牙醫時發現蛀牙很嚴重，必須要抽神經，治療費高達2、3萬元。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

赴日旅遊注意流感「一堆人中鏢」 台灣人崩潰：口罩戴好

日本正值流感高峰期，一名網友分享，近期剛從日本回台，竟確診A型流感，症狀嚴重到讓他非常難受，崩潰直呼「準備去日本玩的朋友，拜託一定要戴口罩」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

高雄3主菜自助餐500元！他怨買到天價 店家公布計價最貴不是魚肉

高雄仁武一名民眾日前到當地自助餐店外帶餐點，夾了幾樣菜結帳竟被收500元，讓他相當傻眼，隨即將餐點照片上傳至網路，請網友評理，引發熱議。

把外國遊客當盤子？常見小泡芙西門町賣220元 他驚：定價才92

位於台北市萬華區的西門町商圈，是觀光客來台灣的必遊景點。一名網友發文，稱他去西門町的伴手禮店，發現一盒92元的小泡芙竟然賣到220元，雖旁邊有標註買五送一，但他也認為外國人看到都會覺得一盒就是220元，質疑「把外國人當盤子」，引起網友們熱議。

幫人分手也能領薪水？月薪45,000 徵信社開出神秘職缺掀熱議

最近人力銀行上出現一個讓人眼睛一亮的職缺「感情破壞專員」，光聽名稱就充滿戲劇張力，不少人乍看以為是徵「職業小三」。開出月薪45,000元起，還附註需要具備「情感心理知識」與「婚姻法律實務應用」能力，引發網友熱議。

看到手搖飲店員做指甲、戴戒指不要買！他指衛生疑慮：趕緊換別間

喝手搖飲是許多人生活的一部分，但也要注意其衛生安全。一名前連鎖飲料店稽核人員發文，提醒只要看到店員「做指甲或戴戒指」，請馬上買其他間的飲料，因為這間店的內部環境恐怕很不好。

