幫人分手也能領薪水？月薪45,000 徵信社開出神秘職缺掀熱議

聯合新聞網／ 綜合報導
徵信社常見服務包括外遇蒐證、行蹤調查、婚前徵信、第三者排除、感情挽回等。示意圖／ingimage
徵信社常見服務包括外遇蒐證、行蹤調查、婚前徵信、第三者排除、感情挽回等。示意圖／ingimage

最近人力銀行上出現一個讓人眼睛一亮的職缺「感情破壞專員」，光聽名稱就充滿戲劇張力，不少人乍看以為是徵「職業小三」。開出月薪45,000元起，還附註需要具備「情感心理知識」與「婚姻法律實務應用」能力，引發網友熱議。

根據徵才頁面，工作負責「接聽客戶諮詢電話」、「協助規劃關係結束策略」、「安撫客戶情緒」，還強調要能「替客戶著想並給予客觀建議」、「對案件用心、即時回報」。職務看起來像是專業級的「分手顧問」，還兼備心理師、軍師、談判專家多種身分。

這份神秘職業引爆社群熱議，網友紛紛留言回應，「看起來很好賺」、「好酷！我要應徵」、「狐狸精超適合這個工作」、「有趣的工作，只要關閉自己良心」、「我覺得我可以應徵職業小三」、「好想去 感覺我很快能升職」、「當小三變成種職業一切都合理了」。

但也有人持反面觀點，「分手談判專家跟感情破壞專員這麼高風險的職缺還這麼低薪」、「情緒勞動全勤、加班無上限，離職還得自費做心理重建」、「這職業的工傷挺嚴重的」、「風險係數真高」。

徵信社的主要業務是協助客戶「查真相、找證據」。常見服務包括外遇蒐證、行蹤調查、婚前徵信、第三者排除、感情挽回、債務追查、甚至商業間諜防範等。由於業務性質敏感、介入他人隱私的爭議頻傳，也讓這個行業長期處在灰色地帶，既要懂法律，又得拿捏「調查」與「侵犯」之間的分寸。

外遇 出軌 分手
相關新聞

