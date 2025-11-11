把外國遊客當盤子？常見小泡芙西門町賣220元 他驚：定價才92

位於台北市萬華區的西門町商圈，是觀光客來台灣的必遊景點。一名網友發文，稱他去西門町的伴手禮店，發現一盒92元的小泡芙竟然賣到220元，雖旁邊有標註買五送一，但他也認為外國人看到都會覺得一盒就是220元，質疑「把外國人當盤子」，引起網友們熱議。

一名網友在Threads發文，表示他到一間西門町的伴手禮店，驚訝地發現一盒小泡芙竟然標價220元，他查詢了一下該款小泡芙於網路上的定價，僅要92元而已，即使價格旁邊標註「買五送一」，但外國人看到還是會認為一盒就是220元。

原PO表示，他沒有去問價格到底多少，但此品牌的小泡芙便利商店都買得到，店家卻賣得那麼貴，疑似把外國人當盤子，感嘆「希望外國人不要對台灣印象很差」。

此文一出，有網友透露他買18包才234元，由此認為應該是店家標錯價錢，「感覺是標錯價錢，18包比12包還便宜，沒多久就缺貨了」、「貼紙下面是另一款餅乾，我覺得應該是放錯了」、「每家商店折扣活動不同，所以售價不太一樣，但廠商在同一個區域定價不可能多兩倍多吧 」。

但許多網友覺得售價就是220元一盒沒錯，觀光區售價本就比較貴，「八成是1盒220元，但一個願打一個願挨，就跟現在日本買東西也是一樣，不會自己比價就等著被盤」、「你出國到觀光區，也是被宰」、「各國都一樣，觀光區都比較貴」、「這樣標總不可能說5送1只要220元吧」、「我也會覺得1盒220」。