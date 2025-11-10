看到手搖飲店員做指甲、戴戒指不要買！他指衛生疑慮：趕緊換別間

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名前連鎖飲料店稽核人員提醒民眾，只要看到店員「做指甲或戴戒指」，請馬上買其他間的飲料。圖／AI生成
一名前連鎖飲料店稽核人員提醒民眾，只要看到店員「做指甲或戴戒指」，請馬上買其他間的飲料。圖／AI生成

手搖飲是許多人生活的一部分，但也要注意其衛生安全。一名前連鎖飲料店稽核人員發文，提醒只要看到店員「做指甲或戴戒指」，請馬上買其他間的飲料，因為這間店的內部環境恐怕很不好。

一名網友在Threads發文，表示他是前連鎖飲料店稽核人員，提醒網友們如果要去到飲料店買飲料，走到店門口，看到店員有「做指甲」或「戴戒指」，請馬上轉身去買其他間的飲料。原PO透露，「這種門市的內部環境長怎樣，你不會想知道」。

根據《食品良好衛生規範準則》第五條附件二修正規定，食品從業人員於作業場所內，手部應保持清潔，不得留指甲、塗抹指甲油、指甲彩繪、使用指甲貼片或佩戴飾物。

此文一出，不少網友也指出餐飲業本就不能做美甲、配戴手飾，「餐飲業本來就規定不能有指甲、塗指甲油」、「還有手錶手鍊也是，煮飯會碰到很多東西這樣會弄髒，而且手錶也不一定都可以洗」、「手錶不管是哪種錶帶，連接處都不易清潔，也不是每個人每天都會清潔手錶，手鍊就是會有各種垂墜」、「本來會碰食品的產業就不能做指甲戴美甲戒指」。

也有網友指出做美甲從事餐飲業的衛生疑慮，更提到戴手套也不一定乾淨，「我自己都不能接受煮飯或是切水果的時候戴戒指或做指甲，感覺那些殘留食物會卡進戒指或指甲縫裡，然後很難洗乾淨」、「戴上手套後你感覺不到你的手髒或者是油，所以並不會常常洗手，也就是說戴手套碰食物可能更髒」、「美甲飾品就是會有掉落風險，不做不戴勤洗手才是最優解」。

