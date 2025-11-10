他驚覺台北物價超便宜 網共鳴：那處是天龍國中的天龍國

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友在竹北生活了11年後，發現台北物價超便宜，價格親民，餐廳和咖啡館的選擇也很多樣。記者巫鴻瑋／攝影
一名網友在竹北生活了11年後，發現台北物價超便宜，價格親民，餐廳和咖啡館的選擇也很多樣。記者巫鴻瑋／攝影

台北的物價真的貴嗎？一名網友發文，稱他身為新北人在竹北生活了11年後，發現台北物價真的超便宜，價格親民，餐廳和咖啡館的選擇也很多樣，對此，不少網友也紛紛感嘆竹北的高物價，直言：「竹北物價真的是天龍國中的天龍國」。

一名網友在Threads發文，表示他是新北人，來到新竹竹北生活了11年，發現跟竹北比起來，台北的物價真的超便宜。原PO舉例，他近日和朋友約在中山捷運站附近，無論是吃飯、逛街還是喝咖啡，物價都十分親民，好吃又好逛，餐廳的選擇也非常多。

此文一出，不少網友也紛紛感嘆竹北的高物價，「你的感覺沒有錯啊，竹北物價真的是天龍國中的天龍國」、「我以前在新竹唸書，清大對面的自助餐都不知道在貴什麼，大學到了林口，才知道新竹物價也太高」、「我住竹北7年，很有感，竹北餐點貴，而且味道普普」、「竹北人路過，我甚至覺得日本韓國物價好便宜」、「台北物價叫做貴，新竹物價叫做盤」。

也有網友分享新竹的物價，「竹北早午餐現在大概400起跳，台北還在300左右」、「新竹的計程車起跳價100元，真的不能理解」、「新竹餐廳真的貴，之前跟我好友2個女生叫鹹酥雞外送，叫了快600元還吃不飽」、「竹北真的很誇張，去南部買鹹酥雞一樣的份量150元竹北應該要450元」。

也有網友指出竹北物價較台北高的原因，「台北的競爭比新竹高，台北人口密度也高很多，價格自然而然就會下降」、「因為科學園區的工程師收入比較高，店家才漲價」、「主要是竹北的房幾乎都是炒房客買的，所以租金自然都很貴，要吃便宜的要去舊竹北那邊」、「工程師多，當然變成盤子」。

