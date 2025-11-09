捷運站牆上有「金庫門」？ 北捷曝真正用途：當年慘況意難平

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
台北捷運2001年曾因颱風淪為水上樂園。圖／聯合報系資料照
台北捷運2001年曾因颱風淪為水上樂園。圖／聯合報系資料照

在台北捷運南京復興站，有民眾近日發現牆上出現一扇「金庫門」般的金屬設施，引發網友好奇用途。貼文曝光後，不少老台北人出面解釋，這並非裝飾，而是北捷在2001年納莉颱風重創後設置的「水密門」，為防洪而生。

原PO在Threads上發文，表示自己和友人經過捷運南京復興站時，突然發現牆面上出現類似「金庫門」的裝置，兩人對其用途感到好奇，因此上網求解，「經過超多次的，突然被問也是不知道是啥。」

事實上，這道「金庫門」其實是北捷的水密門，屬於防洪系統的一環。當豪雨或颱風導致水位上升時，水密門可在短時間內關閉，阻擋洪水倒灌入車站與隧道，確保乘客與設備安全。外觀厚重、結構堅固，因此才被民眾誤認為是金庫門。

2001年9月納莉颱風曾在台灣上空停留超過48小時，豪雨造成捷運板南線、淡水線多站嚴重淹水，台北車站、善導寺等車站幾乎變成「水上樂園」，行控中心與地下設施也遭洪水侵入，導致全線停駛長達3個月，損失超過新台幣22億元。

事後，北捷全面升級防洪系統，針對各車站出入口依「200年頻率洪水位」標準加高110公分，並在站體與隧道間增設「水密門」及「防水隔艙閘門」，以防止洪水倒灌、降低災害風險。

不少網友看到真相後直呼「原來不是裝飾品」、「那時候復興南北路整條都泡水」、「捷運站電扶梯變瀑布記憶猶新」，也有人感嘆，如今車站牆上的一道金屬門，不僅是防災設備，更是台北從災難中學到的教訓與提醒。

台北捷運 捷運 洪水 淹水 颱風

在台北捷運南京復興站，有民眾近日發現牆上出現一扇「金庫門」般的金屬設施，引發網友好奇用途。貼文曝光後，不少老台北人出面解釋，這並非裝飾，而是北捷在2001年納莉颱風重創後設置的「水密門」，為防洪而生。

你是否有發現自己早已被「訂閱制」綁架？一名女網友分享，近期整理信用卡帳單時，驚覺自己過著「訂閱人生」，從Netflix、Spotify、ChatGPT、iCloud到保健品，全都自動扣款，金額看似不大，但加總起來卻相當驚人。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

你有出國旅遊時，被認出是台灣人的經驗嗎？一名網友分享，近期在越南旅遊時，被店員一眼認出是台灣人，對方還說台灣人有一種獨特的「Taiwan vibe」，讓他滿頭問號。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

日籍YouTuber三原慧悟以分享日本文化聞名，2015年成立頻道「三原JAPAN Sanyuan_JAPAN」，長年透過影片記錄在台、日在地生活。近日他在臉書發布新短影片，點出台灣旅客到日本旅遊時最讓當地人困惑的四種行為，並以輕鬆幽默的方式提醒民眾出國時多留意文化差異。

近期日本熊害事件頻傳，依日本環境省11月5日公布的最新統計，今年因熊襲擊已造成13人死亡，不僅山區民眾受驚，連都市都出現熊蹤...

普發現金1萬元於昨（5）日啟動網站分流預先登記，首日開放身分證尾數0、1者登記，截至晚間9時已有超過104.5萬人完成登記。不過，這波「全民普發」除了刺激消費，也掀起家庭財務與親子金錢觀之爭。因為13歲以上未成年者，家長無法代領1萬元，引發部分家長抱怨，也擔心孩子萬元在手會亂花，徒增親子關係緊張。

