捷運站牆上有「金庫門」？ 北捷曝真正用途：當年慘況意難平
在台北捷運南京復興站，有民眾近日發現牆上出現一扇「金庫門」般的金屬設施，引發網友好奇用途。貼文曝光後，不少老台北人出面解釋，這並非裝飾，而是北捷在2001年納莉颱風重創後設置的「水密門」，為防洪而生。
原PO在Threads上發文，表示自己和友人經過捷運南京復興站時，突然發現牆面上出現類似「金庫門」的裝置，兩人對其用途感到好奇，因此上網求解，「經過超多次的，突然被問也是不知道是啥。」
事實上，這道「金庫門」其實是北捷的水密門，屬於防洪系統的一環。當豪雨或颱風導致水位上升時，水密門可在短時間內關閉，阻擋洪水倒灌入車站與隧道，確保乘客與設備安全。外觀厚重、結構堅固，因此才被民眾誤認為是金庫門。
2001年9月納莉颱風曾在台灣上空停留超過48小時，豪雨造成捷運板南線、淡水線多站嚴重淹水，台北車站、善導寺等車站幾乎變成「水上樂園」，行控中心與地下設施也遭洪水侵入，導致全線停駛長達3個月，損失超過新台幣22億元。
事後，北捷全面升級防洪系統，針對各車站出入口依「200年頻率洪水位」標準加高110公分，並在站體與隧道間增設「水密門」及「防水隔艙閘門」，以防止洪水倒灌、降低災害風險。
不少網友看到真相後直呼「原來不是裝飾品」、「那時候復興南北路整條都泡水」、「捷運站電扶梯變瀑布記憶猶新」，也有人感嘆，如今車站牆上的一道金屬門，不僅是防災設備，更是台北從災難中學到的教訓與提醒。
