快訊

收到信用卡帳單嚇壞！她揭「訂閱制」陷阱：不能不上班

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，近期整理信用卡帳單時，驚覺自己過著「訂閱人生」，從Netflix、Spotify、ChatGPT、iCloud到保健品，全都自動扣款，金額看似不大，但加總起來卻相當驚人。示意圖／Ingimage
一名女網友分享，近期整理信用卡帳單時，驚覺自己過著「訂閱人生」，從Netflix、Spotify、ChatGPT、iCloud到保健品，全都自動扣款,金額看似不大,但加總起來卻相當驚人。示意圖／Ingimage

你是否有發現自己早已被「訂閱制」綁架？一名女網友分享，近期整理信用卡帳單時，驚覺自己過著「訂閱人生」，從Netflix、Spotify、ChatGPT、iCloud到保健品，全都自動扣款，金額看似不大，但加總起來卻相當驚人。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「信用卡帳單被各種訂閱綁架了」為題，指出自己每個月光訂閱費就超過2600元，加上餐費、交通費、娛樂費與保險費等支出，讓她笑稱「真的是被逼著繼續上班」。

這名女網友進一步說明，雖然每次看到帳單都想退訂，但理智輸給情感，直呼「追劇靠Netflix、通勤靠音樂、GPT是上班腦袋、iCloud是照片保命符、保健品更是每天撐下去的秘密武器」，無奈表示「五種少一種都不行」，好奇發問有沒有「理智上該退，但情感上退不掉的訂閱？」。

貼文一出後，不少網友都表示「我保健品+醫美一個月快5000，還好用自己公司的不然會更貴，薪水都拿來保養了」、「醫美算是嗎...打了回不去」、「我最離不開的是GPT，感覺沒它工作都會少一半產值」、「我每次都說要退結果還是乖乖付錢，連LINE貼圖都變訂閱了哈哈哈」、「我個人超討厭每個月訂閱這件事，即便只有90元，我覺得這種事情就是錢不知不覺通通跑掉的關鍵因素」。

不過，也有部分網友回應「這些訂閱還好吧，會用到就沒關係啊」、「還好吧，該花的錢就是要花啊，也不會很多」、「想辦法提高收入比較實際吧」。

帳單 薪水 ChatGPT

相關新聞

收到信用卡帳單嚇壞！她揭「訂閱制」陷阱：不能不上班

你是否有發現自己早已被「訂閱制」綁架？一名女網友分享，近期整理信用卡帳單時，驚覺自己過著「訂閱人生」，從Netflix、Spotify、ChatGPT、iCloud到保健品，全都自動扣款，金額看似不大，但加總起來卻相當驚人。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

你身上也有「台灣味」嗎？出國被當地人一秒認出：明顯不同

你有出國旅遊時，被認出是台灣人的經驗嗎？一名網友分享，近期在越南旅遊時，被店員一眼認出是台灣人，對方還說台灣人有一種獨特的「Taiwan vibe」，讓他滿頭問號。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

當地人都看傻！日籍YTR揭「台觀光客4大NG行為」 空行李箱掃貨超不懂

日籍YouTuber三原慧悟以分享日本文化聞名，2015年成立頻道「三原JAPAN Sanyuan_JAPAN」，長年透過影片記錄在台、日在地生活。近日他在臉書發布新短影片，點出台灣旅客到日本旅遊時最讓當地人困惑的四種行為，並以輕鬆幽默的方式提醒民眾出國時多留意文化差異。

日本熊攻擊人已釀13死 他好奇台灣為何沒熊害：我們的熊比較乖巧？

近期日本熊害事件頻傳，依日本環境省11月5日公布的最新統計，今年因熊襲擊已造成13人死亡，不僅山區民眾受驚，連都市都出現熊蹤...

普發1萬爆親子衝突！國中生買平板遭拒、零用錢停到明年：沒繳稅憑什麼領

普發現金1萬元於昨（5）日啟動網站分流預先登記，首日開放身分證尾數0、1者登記，截至晚間9時已有超過104.5萬人完成登記。不過，這波「全民普發」除了刺激消費，也掀起家庭財務與親子金錢觀之爭。因為13歲以上未成年者，家長無法代領1萬元，引發部分家長抱怨，也擔心孩子萬元在手會亂花，徒增親子關係緊張。

她旅韓大讚公車「1超貼心設計」！ 網狂搖頭：超級雞肋

這種設計台灣應該跟上！在巔峰時段擠公車是許多上班族的惡夢，有時路況不穩還會不小心撞傷。一名女網友在Dcard發文指出，在韓國搭公車時就被他們的設計「小震撼到」，因為公車的側面竟然有一整排的靠墊，對此她大讚「這種設計其實不花大錢，但超有體感差別」。

