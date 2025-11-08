收到信用卡帳單嚇壞！她揭「訂閱制」陷阱：不能不上班

你是否有發現自己早已被「訂閱制」綁架？一名女網友分享，近期整理信用卡帳單時，驚覺自己過著「訂閱人生」，從Netflix、Spotify、ChatGPT、iCloud到保健品，全都自動扣款，金額看似不大，但加總起來卻相當驚人。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「信用卡帳單被各種訂閱綁架了」為題，指出自己每個月光訂閱費就超過2600元，加上餐費、交通費、娛樂費與保險費等支出，讓她笑稱「真的是被逼著繼續上班」。

這名女網友進一步說明，雖然每次看到帳單都想退訂，但理智輸給情感，直呼「追劇靠Netflix、通勤靠音樂、GPT是上班腦袋、iCloud是照片保命符、保健品更是每天撐下去的秘密武器」，無奈表示「五種少一種都不行」，好奇發問有沒有「理智上該退，但情感上退不掉的訂閱？」。

貼文一出後，不少網友都表示「我保健品+醫美一個月快5000，還好用自己公司的不然會更貴，薪水都拿來保養了」、「醫美算是嗎...打了回不去」、「我最離不開的是GPT，感覺沒它工作都會少一半產值」、「我每次都說要退結果還是乖乖付錢，連LINE貼圖都變訂閱了哈哈哈」、「我個人超討厭每個月訂閱這件事，即便只有90元，我覺得這種事情就是錢不知不覺通通跑掉的關鍵因素」。

不過，也有部分網友回應「這些訂閱還好吧，會用到就沒關係啊」、「還好吧，該花的錢就是要花啊，也不會很多」、「想辦法提高收入比較實際吧」。