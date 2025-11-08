當地人都看傻！日籍YTR揭「台觀光客4大NG行為」 空行李箱掃貨超不懂

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為東京上野鬧區。 法新社
日籍YouTuber三原慧悟以分享日本文化聞名，2015年成立頻道「三原JAPAN Sanyuan_JAPAN」，長年透過影片記錄在台、日在地生活。近日他在臉書發布新短影片，點出台灣旅客到日本旅遊時最讓當地人困惑的四種行為，並以輕鬆幽默的方式提醒民眾出國時多留意文化差異。

三原慧悟表示，第一項讓他感到不解的習慣是「愛去連鎖店」。他提到，許多台灣遊客特地到日本旅遊，卻仍選擇吃一蘭拉麵、壽司郎等連鎖餐廳，讓他直呼「那些台灣也有啊！」並笑說，既然都到了日本，應該嘗試當地限定、台灣吃不到的料理。不過他也補充，若是牛丼或燒肉連鎖店，日本確實味道更道地，仍值得一試。

第二點則與語言文化有關。三原提醒，台灣人常用「蛤？」表達驚訝或疑惑，但在日本場合要特別小心使用。他指出，就算是在台灣生活多年的日本人，也很難習慣這個語氣詞。由於對不瞭解台灣文化的日本人來說，這個發音容易被誤解為失禮，他建議在日本遇到聽不懂的情況，可改用「欸？」或其他較中性的語氣，以免造成誤會。

至於第三項，則是讓他印象最深刻的「空行李箱現象」。他笑說，許多台灣旅客來日本旅遊時，竟會特地帶著空行李箱入境，目的是為了把各種伴手禮和戰利品裝滿帶回去。三原慧悟坦言，台灣遊客驚人的購買力讓他相當佩服，也忍不住在影片最後打趣吐槽：「是不是買太多啦？」

另外最後一項是搭車時「背包背在後面」，因為有時候在尖峰時刻，人潮眾多，如果還把背包往後背，其實會造成他人困擾，因此禮貌上來說，把背包往前背是比較好的選擇。這點在台灣也是相同的道理，要多加留意。

