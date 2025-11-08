你身上也有「台灣味」嗎？出國被當地人一秒認出：明顯不同

你有出國旅遊時，被認出是台灣人的經驗嗎？一名網友分享，近期在越南旅遊時，被店員一眼認出是台灣人，對方還說台灣人有一種獨特的「Taiwan vibe」，讓他滿頭問號。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，近期和朋友到越南玩，逛街時店員突然用英文詢問「Are you from Taiwan?（你是從台灣來的嗎？）」並解釋說台灣人有種「Taiwan vibe」，與其他華人明顯不同，讓他相當好奇「台灣 vibe」到底是什麼樣的特質？

貼文一出後，不少網友都表示「是溫柔卻有界線、理性又帶點人情味的平衡感。不像日韓那麼壓抑，也不像歐美那麼直接，是一種『溫度剛剛好』的自在」、「看過有人的外國老公這樣分辨，說台灣人是友善、和平的怪人」、「氣質柔和、有禮貌感，表情溫和、不具攻擊性，給人友善、安全的感覺」、「主要是氣質！氣質真的差很多」。

此外，也有部分網友分享自身經驗，回應「今年去釜山玩，在等炸雞的時候，店員也問我們是不是台灣人，他說看得出來」、「我在馬爾地夫買紀念品，老闆直接用中文說：台灣人齁，幫你打折」、「外國人真的很會分，出國玩最常被問是不是台灣人」。