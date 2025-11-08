你身上也有「台灣味」嗎？出國被當地人一秒認出：明顯不同

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
你有出國旅遊時，被認出是台灣人的經驗嗎？示意圖／AI生成
你有出國旅遊時，被認出是台灣人的經驗嗎？一名網友分享，近期在越南旅遊時，被店員一眼認出是台灣人，對方還說台灣人有一種獨特的「Taiwan vibe」，讓他滿頭問號。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，近期和朋友到越南玩，逛街時店員突然用英文詢問「Are you from Taiwan?（你是從台灣來的嗎？）」並解釋說台灣人有種「Taiwan vibe」，與其他華人明顯不同，讓他相當好奇「台灣 vibe」到底是什麼樣的特質？

貼文一出後，不少網友都表示「是溫柔卻有界線、理性又帶點人情味的平衡感。不像日韓那麼壓抑，也不像歐美那麼直接，是一種『溫度剛剛好』的自在」、「看過有人的外國老公這樣分辨，說台灣人是友善、和平的怪人」、「氣質柔和、有禮貌感，表情溫和、不具攻擊性，給人友善、安全的感覺」、「主要是氣質！氣質真的差很多」。

此外，也有部分網友分享自身經驗，回應「今年去釜山玩，在等炸雞的時候，店員也問我們是不是台灣人，他說看得出來」、「我在馬爾地夫買紀念品，老闆直接用中文說：台灣人齁，幫你打折」、「外國人真的很會分，出國玩最常被問是不是台灣人」。

相關新聞

你有出國旅遊時，被認出是台灣人的經驗嗎？一名網友分享，近期在越南旅遊時，被店員一眼認出是台灣人，對方還說台灣人有一種獨特的「Taiwan vibe」，讓他滿頭問號。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

當地人都看傻！日籍YTR揭「台觀光客4大NG行為」 空行李箱掃貨超不懂

日籍YouTuber三原慧悟以分享日本文化聞名，2015年成立頻道「三原JAPAN Sanyuan_JAPAN」，長年透過影片記錄在台、日在地生活。近日他在臉書發布新短影片，點出台灣旅客到日本旅遊時最讓當地人困惑的四種行為，並以輕鬆幽默的方式提醒民眾出國時多留意文化差異。

日本熊攻擊人已釀13死 他好奇台灣為何沒熊害：我們的熊比較乖巧？

近期日本熊害事件頻傳，依日本環境省11月5日公布的最新統計，今年因熊襲擊已造成13人死亡，不僅山區民眾受驚，連都市都出現熊蹤...

普發1萬爆親子衝突！國中生買平板遭拒、零用錢停到明年：沒繳稅憑什麼領

普發現金1萬元於昨（5）日啟動網站分流預先登記，首日開放身分證尾數0、1者登記，截至晚間9時已有超過104.5萬人完成登記。不過，這波「全民普發」除了刺激消費，也掀起家庭財務與親子金錢觀之爭。因為13歲以上未成年者，家長無法代領1萬元，引發部分家長抱怨，也擔心孩子萬元在手會亂花，徒增親子關係緊張。

她旅韓大讚公車「1超貼心設計」！ 網狂搖頭：超級雞肋

這種設計台灣應該跟上！在巔峰時段擠公車是許多上班族的惡夢，有時路況不穩還會不小心撞傷。一名女網友在Dcard發文指出，在韓國搭公車時就被他們的設計「小震撼到」，因為公車的側面竟然有一整排的靠墊，對此她大讚「這種設計其實不花大錢，但超有體感差別」。

台灣小吃沒上桌！GD慶功宴連吃韓烤肉 他揭韓人「背後1習慣」

韓國天王G-DRAGON（GD）近期展開《G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch]》，重返台北舉辦安可場，連兩天在台北大巨蛋開唱，吸引大批粉絲朝聖。演唱會圓滿落幕後，他的慶功宴地點也引發討論，因為GD再度選擇了位於中山區的韓式烤肉店「金豬食堂」。不少網友好奇，「都來台灣了，怎麼不試試小籠包、牛肉麵或夜市美食？」對此，旅韓部落客點出其中原因，與韓國文化有關。

