日本熊攻擊人已釀13死 他好奇台灣為何沒熊害：我們的熊比較乖巧？
近期日本熊害事件頻傳，依日本環境省11月5日公布的最新統計，今年因熊襲擊已造成13人死亡，不僅山區民眾受驚，連都市都出現熊蹤。反觀台灣雖有原生黑熊，但鮮少聽聞「熊出沒」事件，因此有網友好奇，「是台灣的熊比較乖巧可愛嗎？」。
該名網友在PTT上以「為什麼台灣沒有熊害」為題發問，他指出近期日本熊害出名，甚至連都市都有熊的蹤跡，相關的防熊用具，如防熊噴霧、拉鈴都大賣。
反觀台灣雖然是海島，但也有原生黑熊，儘管體型比較小隻，但熊就是熊，還是有攻擊性。原Po表示，看了那麼多的日本熊害故事後，台灣反倒很少聽到，讓他不禁好奇難道是「台灣的熊比較乖巧可愛嗎？」。
文章曝光，網友們紛紛表示「台灣黑熊啊，登山看到過，連山屋都入侵欸」、「台灣熊數量可能是日本熊的百分之一，不過近山的部落是有熊害的」、「台灣才從內山區慢慢少人而已，那些地方本來就崎嶇資源不多，您沒看日本報導都是從『領地擴張』報，台灣人口密度真的不是蓋的，那些熊的獵物稍微多一點馬上被反制，有些還常常踩到捕獸夾變成斷掌熊」。
