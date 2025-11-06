快訊

普發1萬爆親子衝突！國中生買平板遭拒、零用錢停到明年：沒繳稅憑什麼領

聯合新聞網／ 綜合報導
普發一萬元正式開跑，卻因13歲以上未成年者，家長無法代領1萬元而爆發諸多親子衝突。圖／聯合報系資料照

普發現金1萬元於昨（5）日啟動網站分流預先登記，首日開放身分證尾數0、1者登記，截至晚間9時已有超過104.5萬人完成登記。不過，這波「全民普發」除了刺激消費，也掀起家庭財務與親子金錢觀之爭。因為13歲以上未成年者，家長無法代領1萬元，引發部分家長抱怨，也擔心孩子萬元在手會亂花，徒增親子關係緊張。

一名13歲的國二女學生在Threads上抱怨，想用普發現金的一萬元購買平板電繪，卻被母親堅稱「這是從大人稅金來的，小孩沒繳稅不能領」為由拒絕，最後只願意給她50元，引發網友熱烈討論。

她在後續貼文中回覆網友：「普發是政府發給『所有人』的，如果有人覺得小孩不該領，那應該去找政府反應，而不是罵我。」同時感謝網友的鼓勵，並表示會再試著與父母溝通，「不想為了一萬塊吵架，但也想讓他們知道這對我很重要。」

也有13歲以上未成年網友在Threads上表示：「一萬塊拿到了，零用錢停到明年2月」，引發留言大戰。原po還為了不讓父母發現，將原始發文改成隱藏版，該家長也是以是父母繳稅的錢才能普發現金的理由，禁止家中未成年的小孩自行運用該筆普發現金。

有網友表示：「領人家的零用錢，還敢這種態度，奇人。」但也有人替孩子抱不平，力挺孩子的自主權，表示：「零用錢本來就該拿，普發一萬是額外的，怎麼能抵消？」還有人理性分析：「也好啊，你就規劃看看這一萬要怎麼花到2月吧！」

不少網友也討論起家庭的金錢分配。有人指出：「紅包錢跟普發一萬不一樣，紅包錢爸媽可以合法收去的。」其他網友則安慰原po：「沒關係，有紅包錢可以擋！」有網友還比喻「到頭來還不是一樣？猴子香蕉的問題。」

也有部分網友從教育角度切入，認為這其實是很好的理財機會，表示：「我未來有小孩也會同樣做，除非他能列出一萬元的運用計畫書。」但也有人分享自身經驗：「我讀高中、大學時寒暑假沒零用錢很合理，有需要就打工，能學到金錢觀也更有成就感。」

