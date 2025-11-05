她旅韓大讚公車「1超貼心設計」！ 網狂搖頭：超級雞肋

這種設計台灣應該跟上！在巔峰時段擠公車是許多上班族的惡夢，有時路況不穩還會不小心撞傷。一名女網友在Dcard發文指出，在韓國搭公車時就被他們的設計「小震撼到」，因為公車的側面竟然有一整排的靠墊，對此她大讚「這種設計其實不花大錢，但超有體感差別」。

原PO透露之前去韓國玩時，發現他們的公車不只乾淨、穩，還照顧到「站著的人」，公車內部側邊有一整排軟墊區可以靠著休息，不用整路都死命抓著欄杆。而且靠墊的高度跟厚度都剛剛好，車子在轉彎或煞車時，不會讓乘客被甩得東倒西歪，安全又舒服。

原PO當下忍不住心想，「為什麼這麼貼心的設計台灣都沒有」。原PO表示，明明台灣公車也常常人很多，尤其上下班或上下課時段，大家擠在中間有時候真的很不穩還要硬撐著，如果也能有這種靠墊，不只對長輩、孕婦、女生，連一般乘客都貼心很多。原PO直呼「希望未來台灣的公車能學起來，從小細節開始」，希望能讓搭公車變成一件更舒服、更安全的事。

貼文下方網友看法兩極，有網友共鳴「真的很棒耶」、「看起來真的很舒服欸，還很乾淨」、「很特別欸，沒去過韓國都不知道有這種設計」。

也有人吐槽，「看起來很舒服沒錯，只是碰到人很多的公車或雨天，那塊墊子極有可能變成雨水汗液搜集板」、「要是趕上上班上學人潮擁擠的巔峰時間，擠到旁邊那些可靠的墊根本就用不上」、「身為每天在韓國搭公車通勤的人，上下班時間塞滿人根本靠不到那軟墊，還是要死抓著桿子」、「這個軟墊是真的很雞肋，多一些欄杆比較實在，讓我有地方抓」。