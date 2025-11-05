快訊

花6萬買寵物電動車無法上路還慘吞罰單！業者回應飼主們怒了：車都被沒收

懶人包／iPhone原廠電池舊換新優惠！神腦、台灣大哥大最高折1千元

13條黃金有6條是貼膜誤認！失主是「獨居老人」夜睡公園忘帶走

她旅韓大讚公車「1超貼心設計」！ 網狂搖頭：超級雞肋

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友大讚韓國公車軟墊設計。 示意圖／ingimage
一名女網友大讚韓國公車軟墊設計。 示意圖／ingimage

這種設計台灣應該跟上！在巔峰時段擠公車是許多上班族的惡夢，有時路況不穩還會不小心撞傷。一名女網友在Dcard發文指出，在韓國搭公車時就被他們的設計「小震撼到」，因為公車的側面竟然有一整排的靠墊，對此她大讚「這種設計其實不花大錢，但超有體感差別」。

原PO透露之前去韓國玩時，發現他們的公車不只乾淨、穩，還照顧到「站著的人」，公車內部側邊有一整排軟墊區可以靠著休息，不用整路都死命抓著欄杆。而且靠墊的高度跟厚度都剛剛好，車子在轉彎或煞車時，不會讓乘客被甩得東倒西歪，安全又舒服。

原PO當下忍不住心想，「為什麼這麼貼心的設計台灣都沒有」。原PO表示，明明台灣公車也常常人很多，尤其上下班或上下課時段，大家擠在中間有時候真的很不穩還要硬撐著，如果也能有這種靠墊，不只對長輩、孕婦、女生，連一般乘客都貼心很多。原PO直呼「希望未來台灣的公車能學起來，從小細節開始」，希望能讓搭公車變成一件更舒服、更安全的事。

貼文下方網友看法兩極，有網友共鳴「真的很棒耶」、「看起來真的很舒服欸，還很乾淨」、「很特別欸，沒去過韓國都不知道有這種設計」。

也有人吐槽，「看起來很舒服沒錯，只是碰到人很多的公車或雨天，那塊墊子極有可能變成雨水汗液搜集板」、「要是趕上上班上學人潮擁擠的巔峰時間，擠到旁邊那些可靠的墊根本就用不上」、「身為每天在韓國搭公車通勤的人，上下班時間塞滿人根本靠不到那軟墊，還是要死抓著桿子」、「這個軟墊是真的很雞肋，多一些欄杆比較實在，讓我有地方抓」。

南韓 公車

延伸閱讀

台灣小吃沒上桌！GD慶功宴連吃韓烤肉 他揭韓人「背後1習慣」

姪子傻瓜闖禍了！GD「誤曬外甥照」抗拒不了寶寶魅力 1舉動惹姊夫不爽被轟太隨意

韓流潮勢登場 台中新光三越「韓國商品展」開展

「想見你」施柏宇合作車太鉉！　面對面真實情況曝光

相關新聞

她旅韓大讚公車「1超貼心設計」！ 網狂搖頭：超級雞肋

這種設計台灣應該跟上！在巔峰時段擠公車是許多上班族的惡夢，有時路況不穩還會不小心撞傷。一名女網友在Dcard發文指出，在韓國搭公車時就被他們的設計「小震撼到」，因為公車的側面竟然有一整排的靠墊，對此她大讚「這種設計其實不花大錢，但超有體感差別」。

台灣小吃沒上桌！GD慶功宴連吃韓烤肉 他揭韓人「背後1習慣」

韓國天王G-DRAGON（GD）近期展開《G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch]》，重返台北舉辦安可場，連兩天在台北大巨蛋開唱，吸引大批粉絲朝聖。演唱會圓滿落幕後，他的慶功宴地點也引發討論，因為GD再度選擇了位於中山區的韓式烤肉店「金豬食堂」。不少網友好奇，「都來台灣了，怎麼不試試小籠包、牛肉麵或夜市美食？」對此，旅韓部落客點出其中原因，與韓國文化有關。

台女京都遭陌生男「用力打屁股」！日警1回應台網友氣炸

一名赴日本京都攻讀博士學位的台灣女子在Dcard透露，日前在街上遭陌生男子大力拍打屁股，事後報警求助，卻被日本警方以「對方已經道歉」為由勸退，甚至警告若將影片上傳網路可能涉及誹謗罪。事件曝光後，引發台灣網友群起憤怒，痛批日本警方態度消極、助長性騷擾文化。

公司搬到「遠得要命王國」 通勤族落難記引2.7萬人共鳴：領便當人潮像跨年

網友近日在社群上曝光公司改搬到「遠得要命王國」的內湖後，她每日6點半起床、7點10分出門的通勤生活，並直呼因公司附近外食選擇不多，導致同事們只能訂便當，讓中午領便當的人潮，直逼跨年晚會。

東京景點哪個最失望？台人票選第一竟是這商圈 網驚：根本桃園中壢

台灣人愛去日本旅遊，東京更是許多人的首選。旅遊達人林氏璧昨（3）日發起台灣版「東京讓人失望，過譽的景點」排行投票，截至投票時間截止前，讓台人最失望的東京景點，竟是知名商圈...

黃明志人間蒸發！列入通緝「恐已潛逃」 PTT熱議台馬法律灰區

近日，網紅謝侑芯於馬來西亞猝逝，案情從涉及毒品轉向謀殺，而歌手黃明志卻已「人間蒸發」。根據馬來西亞警方證實，黃明志尚未出境，已列入全國通緝名單...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。