公司搬到「遠得要命王國」 通勤族落難記引2.7萬人共鳴：領便當人潮像跨年

聯合新聞網／ 綜合報導
上班族心累示意圖。圖／AI生成
一名王姓網友近日在社群上曝光公司改搬到「遠得要命王國」的內湖後，她每日6點半起床、7點10分出門的通勤生活，並直呼因公司附近外食選擇不多，導致同事們只能訂便當，讓中午領便當的人潮，直逼跨年晚會。

王姓網友表示，公司在上(10)月月底搬到「遠得要命王國」、「鳥不拉屎連公車都幾乎沒有」的內湖，自此她便開啟了每天早上6點半起床、7點10分出門、9點才到公司、早起兩小時只為上班的日常。且在第一天到公司新址上班，「光是查公車、等公車、擠公車」，就覺得命去一半。

她形容，下車後「跟一堆面無表情的社畜，魚貫前往各自的日間牢籠，眾人的厭世感溢於言表」。因為附近幾乎沒有便利的交通工具，唯一的一條小巴路線半小時才來一班，下班後還可能擠不上公車。周邊站牌雖然好像滿多的，但都是在下公車後還需走500-800公尺距離的地方，「第一天上班下雨又塞車，心情可謂惡劣至極。」

面對公司新址的通勤生活，原po苦嘆：「有同事從中壢來，第一天11點才到，我花一個半小時的好像也沒什麼好叫的。」並po圖曬出自己每天雖然都漂漂亮亮的出門，但結果卻沒人知道，因為她抵達內湖時因為一直在狂奔，即變成滿頭亂髮。

原po表示，到了第三天，她試著在下班時搭公車到昆陽轉捷運，再換兩次線，勤勞換乘的話約莫一小時可達，加上她是喜歡走路的人，「感覺竟然有點漸漸習慣，真的是被自己的樂觀及社畜體質嚇到」，表示自己爬了忠孝新生長長的樓梯，換公車再走路，一早進公司什麼都還沒做已經3000步。有同事選擇騎腳踏車上班，但要騎一小時，讓她大呼：「這根本已經是在運動了吧！」

更讓她大為驚奇的是，因為公司附近沒食物，只能訂便當，原本以為訂了便當去拿就是了，但領便當的排隊人湖卻多到像在參加跨年晚會，從原po發出的照片中，一樓大樓廣場上在中午時擠滿了領便當的同事。

她還表示，「便當十分鐘就吃完了，吃飽之後也沒地方去，只能外出研究公車站牌看怎麼回家，真想直接回家。」透露「因為內湖太遠太難了，同事甚至開了雲端表單，請大家集思廣益，回填分享怎麼去上班的。」還秀出同事的小抄，指出公司附近有10班公車，但上下班時間各是4班，且上下班時間皆是半小時為行車班距，讓她大呼：「上個班是要多難，我就問。」

讓她見識到「謎之內湖」的是，第一次用Line群組訂便當，先去領的同事說有送洗髮精，而且還好大一瓶。因為在發文後引起不少人的共鳴，原po表示：「收到超過50人的訊息，內湖到底是多顧人怨？」還透露其中最好笑的是她的髮型設計師看超細，提醒她因為剛染完頭髮，但這瓶是控油的不能用會褪色。

這樣的通勤生活也讓原po感慨，不曉得領完年終之後還能撐多久，只能且戰且走。

貼文曝光後，引起逾2.7萬名網友按讚，不少有共鳴的人紛紛留言表示：「內湖通勤不是通勤，是修行」、「如果你能撐過三個月，就能撐過人生所有低潮」、「內湖沒有地鐵，只有地獄」。也有網友苦中作樂表示：「其實早上從昆陽轉捷運、再走忠孝新生那段樓梯，我每天上班什麼都沒做，步數已經3000步，算健身津貼嗎？」

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

