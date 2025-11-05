台灣小吃沒上桌！GD慶功宴連吃韓烤肉 他揭韓人「背後1習慣」

韓國天王G-DRAGON（GD）近期展開《G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch]》，重返台北舉辦安可場，連兩天在台北大巨蛋開唱，吸引大批粉絲朝聖。演唱會圓滿落幕後，他的慶功宴地點也引發討論，因為GD再度選擇了位於中山區的韓式烤肉店「金豬食堂」。不少網友好奇，「都來台灣了，怎麼不試試小籠包、牛肉麵或夜市美食？」對此，旅韓部落客點出其中原因，與韓國文化有關。

長期旅居韓國的部落客「不奇而遇 Steven & Sia」在臉書粉專分享，GD每次來台舉辦慶功宴都選在「金豬食堂」，除了可能與商業合作有關，也與韓國人的生活習慣有深刻連結。「不管是出差、旅遊，甚至是海外工作的韓國人，只要離開韓國幾天「就會開始想吃韓餐」，他表示，許多韓國人甚至會在行李箱裡放上幾包「辛拉麵」，以備不時之需。

Steven進一步解釋，韓國人吃飯講究儀式感，一鍋熱湯、一碗白飯、幾樣小菜，再加上必備的泡菜，這樣的餐桌畫面不只是飲食，而是「家的味道」。他指出，當韓國人在海外工作一整天、滿身疲憊時，最想吃的並不是異國料理，而是一碗能讓身體與心靈都平靜下來的泡菜鍋，「那不是挑嘴，而是想念家的味道。」

他也提到，這樣的飲食習慣並非GD個人特例，而是一種普遍存在的文化現象。「我不敢揣測GD在想什麼，但從這件小事，也能看出韓國文化的可愛之處。那份『離家幾天就開始想念韓國味』的感覺，其實每個離開家的人都懂。」

Steven分享，自己與夥伴西雅每次在韓國待久了，也會在某天突然開始想念台灣的滷肉飯、豆漿油條，「那時我們就知道，是該回家一趟的時候了。」他認為，不論來自哪個國家，人在異地久了，心裡總會藏著幾樣能讓自己安定下來的味道。

他最後笑說：「所以下次如果你在國外遇到韓國人，不妨微笑著遞上幾包辛拉麵，說不定就能交上幾個韓國朋友。」