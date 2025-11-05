台女京都遭陌生男「用力打屁股」！日警1回應台網友氣炸

一名赴日本京都攻讀博士學位的台灣女子在Dcard透露，日前在街上遭陌生男子大力拍打屁股，事後報警求助，卻被日本警方以「對方已經道歉」為由勸退，甚至警告若將影片上傳網路可能涉及誹謗罪。事件曝光後，引發台灣網友群起憤怒，痛批日本警方態度消極、助長性騷擾文化。

原PO表示，10月18日晚間7點多，路過京都烏丸御池站5號出口前，迎面走來一群日本人，有男有女約10-20人。突然，一名男子走出來靠近原PO，即便原PO下意識的閃開，殊不知對方竟然追上來，接著就往原PO左邊屁股很大力的拍打下去，再笑著跑開。

原PO坦言當下又生氣又錯愕，追上去跑到男子的面前，往對方肚子踢一腳，並質問對方為什麼要做出這種事情。男子的朋友一直在旁邊緩頰說「不是故意的，是開玩笑」，還一直勸說原PO不要報警，並抓著男子跟原PO道歉。原PO立刻拿手機把情況錄影下來，也藉機順便看清楚男子，隨後男子搭上計程車離開。

原PO依然選擇直接去警察局報案，警察看了影片後問說，「他已經道歉了，妳還想要他怎樣嗎？」警方也告訴原PO應該在現場報警等警察來，現在人走了也找不到這個人。原PO隨即提出想把影片放到網路上，希望可以找到肇事男子，警察則回應這樣很可能會被告，「是毀謗罪」。

原PO直言，堅持要找男子是因為「我才要告他，讓他為他的行為負責」。原PO已經請警察調監視器，也把時間地點跟影片都給了警察，希望他們調監視器，卻一直到今天都沒有下文，「真的又氣又委屈」！

原PO也說很想把影片和事發經過發在日本人的社群媒體上，又怕真的反而變成被告，「我一個人來京都讀書第三年了，第一次碰到這種情況，之前最多只是遇到認識的日本人，在路上巧遇時對方跟我說話，說著說著就突然牽我的手，被我下意識打了一巴掌」。

原PO最後也說，一定會好好處理好此事，不會讓自己再受欺負，透露未來課程還有兩年半，拿到博士畢業證書後，會在第一時間以最快的速度離開京都。

貼文曝光後，不少人替原PO打抱不平，「簡單，去找媒體，標題：台灣人在日本被性騷擾求助無門」、「不能這樣就算了，找媒體吧！現在這世道只有把事情鬧大，官方才會重視」、「可能你不是當地人，對警察來說不想做吃力不討好的事，警察能不立案就不立案」、「堅持請警察處理，跟他說會聯絡駐日代表處，追上來拍屁股超過份，他們就是覺得女生是溫順膽小才敢這樣，完全不是妳小題大作，加油！可以把消息發給台灣媒體，再轉發到日本社群」。

有網友透露，由於日本隱私權的規範跟台灣差異性太大，因此不是每個地方都設有監視錄影器，也指出別想著透過日本方面的制度得到任何的救濟手段，「真心建議您跟當地台灣的使領館聯繫一下，請求他們提供協助，當案件上升到外交層級後，警察的壓力也會相對比較大一點，這樣或許比較能夠達成您想要的效果」。