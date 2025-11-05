東京景點哪個最失望？台人票選第一竟是這商圈 網驚：根本桃園中壢

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
日本旅遊達人林氏璧，在臉書發起台灣版的「東京最讓人失望的5個景點」投票。 美聯社
台灣人愛去日本旅遊，東京更是許多人的首選。旅遊達人林氏璧昨（3）日發起台灣版「東京讓人失望，過譽的景點」排行投票，截至投票時間截止前，讓台人最失望的東京景點，竟是知名商圈「上野阿美橫丁」。文章曝光引發熱議，還有人表示「阿美根本就是桃園中壢區」。

日本旅遊達人林氏璧在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」分享，因看到YouTuber秋山由菜（Yuna）發布「東京最讓人失望的5個景點」影片，裡面有日本和中國的投票結果，但沒有台灣人投票資料，因此發起台灣版的「東京最讓人失望的5個景點」，好奇大家「東京有沒有你不去終生後悔，去了後悔終生的景點？」。

中國大陸網友的票選結果，第一名是東京晴空塔，「景色不如預期、商場普通」；第二名是澀谷十字路口，「網紅衝到馬路中央拍照，存在安全隱患」；第三名是東京Sanrio彩虹樂園，「比起遊樂園更像大型主題商店，不值票價」；第四名原宿竹下通，「以年輕學生為客群，難以兼顧品質」，最後則是上野阿美橫丁，因店面有大量中文字，沒有出國的感覺，而日本網友的排行則與大陸網友一致。

至於台灣版目前投票時間尚未截止，不過票數最多的其實是「我在東京沒有覺得失望的景點」，但撇除該選項，從第一名到第五名分別是，上野阿美橫丁（16%）、原宿竹下通（8%），東京晴空塔、澀谷十字路口並列第三（5%），最後是秋葉原電器街（3%）。

文章曝光，不少人也坦言對日本景點失望，「肯定是阿美，那邊就是桃園中壢區」、「上野阿美橫丁，根本都被大陸人佔據了」、「真的硬要挑毛病應該就晴空塔吧」、「上次去秋葉原感覺沒落了」、「澀谷十字路真的讓我『蛤』」、「竹下通大學畢業後就死不踏入了」、「晴空塔讓我滿頭問號，完全回憶不起好玩的點」。

