黃明志人間蒸發！列入通緝「恐已潛逃」 PTT熱議台馬法律灰區

聯合新聞網／ 綜合報導
馬來西亞歌手黃明志。 圖／取自黃明志粉專
馬來西亞歌手黃明志。 圖／取自黃明志粉專

近日，網紅謝侑芯於馬來西亞猝逝，案情從涉及毒品轉向謀殺，而歌手黃明志卻已「人間蒸發」。根據馬來西亞警方證實，黃明志尚未出境，已列入全國通緝名單，更認為「相信他已經潛逃」，讓台灣網友好奇問「最佳解是不是逃來台灣？」

不少PTT網友也帶著八卦精神加入討論，一篇以「黃明志最佳解是不是逃來台灣？」為題，有一名鄉民語帶嘲諷地說「台灣跟馬來西亞之間，沒有引渡條約，黃明志只要沒在台灣犯罪，警察根本抓不了他」，立刻引起不小的反應。

不少人反駁原PO看法，「是沒引渡條例阿，但是死者是台灣人」，還有人忍不住偷酸我國司法「也是，在台灣犯罪也是越大條判越輕」，有人猜測「以地理位置來看，先逃過印尼比較可能」、「和大馬連接就泰國和新加坡，新加坡0可能。所以不搭船搭飛機，高機率跑泰國了」。

一名內行網友則回答，「刑法第8條我們有審判權，但事證不在這，照程序來說，他真的來大概就是遣返」，台灣應該不會為了毒蟲與大馬決裂。也有人回顧以往案件，「土豪哥判兩年，所以他在台灣毒趴害死一個女的判很輕，馬來西亞毒品是重罪」、「有一個香港殺人犯示範過了」等等。

從調查面來看，馬來西亞警方指出，黃明志雖被列為通緝，但透露「相信他已經潛逃」且「追緝超過6小時仍未現身」。然而，移民局紀錄顯示，他並無合法離境記錄，衍生「他藏在境內」或「已透過非法路線離境」等兩大可能。

黃明志的台灣經紀人晚間發聲，表明目前聯繫不上藝人，「我只能說太弔詭，但我相信黃明志先生的判斷力，會自行前往警局協助調查」。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

