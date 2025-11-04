她住台5年交不到朋友…外國人大嘆「台灣人友善」：但不會邀你聚會

快訊

等到iPhone嗶進站！明年6方式進北捷 「乘車碼」悠遊付也能用

聯合新聞網／ 綜合報導
朋友示意圖。圖／AI生成
朋友是人生課題之一，不同的文化背景習俗都有可能影響交友圈。一名網友表示自己在台灣住了5年，卻很難交到朋友，便上網詢問在國外長大的台灣人都是怎麼交朋友的。

一名20多歲女子在論壇Reddit發文表示，自己有台灣血統，從小在美國長大，自新冠疫情爆發後就住在台灣至今5年，由於在美國成長的背景，讓她和台灣人交流時有點困難，然而在酒吧遇到的西方人，會因為她的外表把她當台灣人看待，即使她已經表明自己是在美國長大的，他們還是會稱讚她的英文很好，或是說她身為台灣女生真外向等等，讓原PO好奇在國外長大的台灣人都是怎麼交朋友的。

貼文一出引出許多人大吐苦水，直言在台灣交朋友沒有那麼容易，「我唯一能聊聊的台灣人只有我的理髮師和一個阿伯」、「台灣人很友善，但不會邀請你參加聚會，除了見面會打招呼，平時如果沒有傳訊息，他們也不會主動聯絡」、「他們（指台灣人）不會隨意約出門閒晃（Hang out），頂多和家人或同事一起吃火鍋」。

不過有不少人分享認識新朋友的管道，建議多參加活動，「參加一兩門自己感興趣的課程或許也是個破冰的好方法」、「雖然聽起來有點宅，但我參加了桌遊群組，這裡是結交新朋友的好地方」、「我上中學時搬到了美國，透過網路遊戲認識了很多台灣朋友」。

也有人點出文化背景是產生隔閡的關鍵，「大多數人傾向於和那些背景或經歷相似的人交往。文化通常是最顯而易見的共同點，所以人們自然而然地在腦海中為自己貼上標籤，判斷哪些人可能更合得來」、「那種外表像本地人但又不太融入當地社會規則的尷尬感覺很奇妙。我認識的很多在國外長大的人，最後都會覺得自己跟兩邊都格格不入」。

外國人 台灣人 朋友 聚會 美國 桌遊 火鍋

