「全世界最便宜飯店」一晚不到8塊！部落客讚無價體驗遭狠嗆：只為流量

聯合新聞網／ 綜合報導
一名部落客分享全世界最便宜的飯店。圖／擷取自 IG @djjsimpson
一名部落客分享全世界最便宜的飯店。圖／擷取自 IG @djjsimpson

出門旅遊住宿很重要，好的飯店可以讓人舒緩疲憊、感到安全放鬆，但也有不少人為了節省旅費，選擇便宜的住宿。一名英國旅行部落客大衛（David Simpson）分享「全世界最便宜的飯店」：「商隊驛站（Caravanserai）」——位於巴基斯坦某處建築的頂樓，一晚只需70盧比（約新台幣7.66元）。

從大衛的Instagram影片中可以看到，該住宿在頂樓平面擺上一張張床，四周僅有低矮的圍牆，床位之間也沒有隔板阻擋，幸好還有架高的鐵皮屋頂可以遮雨擋太陽。床鋪則是一張鐵架，用彈力繩編織出床墊——這張床就是住宿提供的全部，沒有客房服務、沒有WiFi，當然也沒有隱私，倒是有一間廁所，大衛直言，「那是我聞過前三名最臭的廁所之一」。

但其實這種旅宿模式是16世紀絲路商人最真實的經歷，巴基斯坦身為古代絲路的重要樞紐，商人們來來往往，販售或收購各地蔬果、布料等貨物，直到現在，還是有人居住於此，等待貨物賣完才啟程離去。

雖然住宿環境極度簡陋，但大衛認為這裡可以最直接的與當地人互動、接觸最道地真實的故事，而且體驗16世紀絲路商人的旅宿模式是相當無價且特殊的。

但許多網友直言這根本稱不上是飯店（Hotel），大酸就是流浪漢收容所，也有人認為大衛只是為了流量，狠嗆他只是想展現自己的冒險精神、包容開放，「把別人日常的困境濃縮成30秒的影片，這不是真實，而是表演式的同情」。

飯店 巴基斯坦 住宿 頂樓 流量

她住台5年交不到朋友…外國人大嘆「台灣人友善」：但不會邀你聚會

交朋友是人生課題之一，不同的文化背景習俗都有可能影響交友圈。一名網友表示自己在台灣住了5年，卻很難交到朋友，便上網詢問在國外長大的台灣人都是怎麼交朋友的。

