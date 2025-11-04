日本人插隊喊「反正這裡是台灣」 愛台櫻花妹怒轟：有夠丟臉

日本人向來給人規矩守禮、高水準的印象，然而有些人卻在出國後「破功」，來到台灣後就把規矩拋到腦後，做出如插隊、超速等行為，被指出後還厚著臉皮說「反正在台灣」，有櫻花妹親眼見證後認不住吐槽「作為同胞有夠丟臉」。

日前一位熱愛台灣的日本女網友在threads上發文，抱怨「為什麼日本人一出國就不會排隊了」。她前段時間到台灣旅遊，三天被插隊2次，對象都是日本人，其中一次的日本人大概是以為出國在外，大家都聽不懂日文，竟大言不慚地說「反正這裡是台灣嘛～」，讓她當場傻眼，直接用超級流暢的日文請他們滾去最後面排隊，直言讓同為日本人的她感到非常丟臉。

文章引起眾人共鳴，留言分享「親戚先生是日本人，有次在台灣坐他開的車，在市區直接一個超速＋闖紅燈，他的理由就是，反正台灣沒在管（但他本身在日本完全沒有任何違規紀錄）」、「今年3月去台北的時候，在50嵐要買珍奶，遇到一群看起來像大學生的團體，直接衝到前面，完全不管是不是有人在排隊，還一直喊著『ここのタピオカって有名だよね〜（這裡的珍奶很有名）』。不知道他們回到國內後會不會還這樣，但至少在海外時真的很失禮」、「日本海關一定有一個地方是讓日本人寄放『禮貌』，出國先寄放、回國再領回 」。

不過也有人緩頰不要對日本人濾鏡太重，總是美化及稱讚，指出在日本從事餐飲業多年，看過太多鬼故事，「總之國籍跟某種美德是不能完全劃上等號的」。