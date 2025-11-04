他搭高鐵見一幕嚇到！整排乘客神同步 網笑：像被磁鐵吸住

一名網友近日在Threads上分享搭乘高鐵時的有趣發現，引起熱烈共鳴。他在車廂內看到整排靠窗乘客「同一姿勢」側頭貼在窗邊的模樣，並寫下：「突然發現台灣人坐車的時候，坐在靠窗的位子都會黏在窗上」，貼文曝光後吸引超過11萬人關注。

原PO貼出的照片中，可見高鐵車廂中一整排靠窗乘客不約而同頭靠著玻璃，讓網友看了很有共鳴，「高鐵的窗戶可以說是交通工具裡面最好靠的了，不會有搖晃跟撞擊感」、「靠著比較好睡」、「靠牆會好睡，我選座位都喜歡靠牆，還可以看風景」。也有人提到靠窗的溫度感讓人放鬆，「因為窗戶會有太陽曬過溫溫的，療癒」，「沒辦法，誰叫窗戶玻璃冰冰的很舒服」。

有網友分享自身經驗，「睡覺敲到玻璃要假裝再敲一次裝沒事」、「我也會靠，但我都會稍微用手或衣服墊一下，窗戶上突然一塊霧霧的很可怕」。還有人指出：「坐火車可以靠頭，坐客運千萬不要，敲到無法睡」。

也有不少人被這畫面逗樂，笑說「台灣人一坐靠窗就像被磁鐵吸住一樣，整個人貼到窗上，彷彿外面風景有Wi-Fi可以充電」、「超級可愛，台灣人真的好可愛」。另有網友補充：「靠陌生人太近會不自在，不自覺偏向左邊或右邊」、「就是黏在窗戶上～才會選擇坐靠窗啊」、「坐靠窗不靠著的人超浪費」。