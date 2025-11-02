20歲缺錢做八大…流產沒坐月子、拜拜 女愧疚：一輩子忘不了

一名21歲的女網友近日在論壇分享過往經歷，她表示剛滿20歲時因為缺錢去八大行業上班，幾個月後發現自己懷孕，趕緊看醫生並服藥流掉孩子。她說當時沒有坐月子也沒有拜拜，而如今自己身體越來越虛弱，不免回想是否與流掉孩子有關，覺得對孩子很愧疚。

原PO在Dcard以「做八大 20歲流產過」為題發文表示，剛滿20歲那年因缺錢在八大行業工作，不到1年發現懷孕，當下她只感到緊張，就醫後服用藥物讓孩子流掉，「其實我那時候真的什麼都不懂，我好像沒有意識到就這樣流掉了一個生命」。

原PO說自己目前21歲了，覺得因為當時流產後續沒有處理好，沒有養好身體、坐月子，也沒有拜拜，所以狀態越來越虛弱，並且常常感到愧疚，但是不知道要怎麼辦，覺得這樣的愧疚感會一輩子烙印在心裡，「自責沒有用，我很難過（對不起，在我肚子裡的寶寶，是媽媽欠你的）」。

網友留言，「現在還是去補看靠譜的中醫吧，還是覺得要調身體，並且找個靠譜、評論優的身心諮商師，現在妳的年紀還很輕，可以去使用政府『免費資源』，青壯世代心理健康支持方案（可使用3次）」、「這個情緒真的會三不五時就跑出來，也不是妳的錯，只是來的時間點不對，而妳也還沒準備好，我覺得可以多去拜拜想著那位無緣的小孩，去祈求神明們多多保佑祂」、「我覺得看心理醫生＋心理諮商比較好」。

根據衛生福利部心理健康司官網公告，「15-45歲青壯世代心理健康支持方案」的方法為「自113年8月1日至114年12月31日，補助15-45歲朋友，每人3次心理諮商費用（限個別諮商）」。另外，「抱抱心身醫學」網站透露，台灣並沒有「心理醫生」這項職稱，只有「精神科／身心科醫師」、「臨床心理師」及「諮商心理師」。