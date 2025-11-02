快訊

嘉縣小客車自撞3傷！2歲女童頭頸傷勢嚴重 送醫不治

把台灣看光光的大陸衛星「吉林一號」 來頭曝光

坣娜肺腺癌逝！譚敦慈揭煮菜「4個壞習慣」很傷肺，煎魚的油別再重複用

聽新聞
0:00 / 0:00

20歲缺錢做八大…流產沒坐月子、拜拜 女愧疚：一輩子忘不了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友在論壇發文表示，20歲時做八大流產，如今21歲的她感到愧疚、對不起當時懷的孩子，有網友建議她做心理諮商，照片為示意圖，非內文當事人。圖／ingimage
一名女網友在論壇發文表示，20歲時做八大流產，如今21歲的她感到愧疚、對不起當時懷的孩子，有網友建議她做心理諮商，照片為示意圖，非內文當事人。圖／ingimage

一名21歲的女網友近日在論壇分享過往經歷，她表示剛滿20歲時因為缺錢去八大行業上班，幾個月後發現自己懷孕，趕緊看醫生並服藥流掉孩子。她說當時沒有坐月子也沒有拜拜，而如今自己身體越來越虛弱，不免回想是否與流掉孩子有關，覺得對孩子很愧疚。

原PO在Dcard以「做八大 20歲流產過」為題發文表示，剛滿20歲那年因缺錢在八大行業工作，不到1年發現懷孕，當下她只感到緊張，就醫後服用藥物讓孩子流掉，「其實我那時候真的什麼都不懂，我好像沒有意識到就這樣流掉了一個生命」。

原PO說自己目前21歲了，覺得因為當時流產後續沒有處理好，沒有養好身體、坐月子，也沒有拜拜，所以狀態越來越虛弱，並且常常感到愧疚，但是不知道要怎麼辦，覺得這樣的愧疚感會一輩子烙印在心裡，「自責沒有用，我很難過（對不起，在我肚子裡的寶寶，是媽媽欠你的）」。

網友留言，「現在還是去補看靠譜的中醫吧，還是覺得要調身體，並且找個靠譜、評論優的身心諮商師，現在妳的年紀還很輕，可以去使用政府『免費資源』，青壯世代心理健康支持方案（可使用3次）」、「這個情緒真的會三不五時就跑出來，也不是妳的錯，只是來的時間點不對，而妳也還沒準備好，我覺得可以多去拜拜想著那位無緣的小孩，去祈求神明們多多保佑祂」、「我覺得看心理醫生＋心理諮商比較好」。

根據衛生福利部心理健康司官網公告，「15-45歲青壯世代心理健康支持方案」的方法為「自113年8月1日至114年12月31日，補助15-45歲朋友，每人3次心理諮商費用（限個別諮商）」。另外，「抱抱心身醫學」網站透露，台灣並沒有「心理醫生」這項職稱，只有「精神科／身心科醫師」、「臨床心理師」及「諮商心理師」。

流產 八大行業

延伸閱讀

接住鏟子超人！衛福部推方案 1年內每人可3次心理諮商

台中孕婦疑因氣喘失去呼吸心跳 醫提醒：懷孕持續用氣喘藥利大於弊

民進黨團拋三政策倡議：勞退自提補貼、國民年金加碼、坐月子10萬

「檸檬花」陳秀美懷孕4月遇強震嚇到血崩！住院安胎不敵餘震悲痛流產

相關新聞

20歲缺錢做八大…流產沒坐月子、拜拜 女愧疚：一輩子忘不了

一名21歲的女網友近日在論壇分享過往經歷，她表示剛滿20歲時因為缺錢去八大行業上班，幾個月後發現自己懷孕，趕緊看醫生並服藥流掉孩子。她說當時沒有坐月子也沒有拜拜，而如今自己身體越來越虛弱，不免回想是否與流掉孩子有關，覺得對孩子很愧疚。

不是鳳梨酥！日本人最愛台灣「1伴手禮」 他曝5原因：非常實用

鳳梨酥、珍珠奶茶、鹽酥雞，都是外國遊客來到台灣最愛的嚐鮮品項。對此，長期定居台灣的日本作家「日本人的歐吉桑」近日分享，他準備1個台灣特色伴手禮，給住在日本的爸媽，沒想到爸媽非常喜歡，大讚「超級實用」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

住一晚3千！台北旅館驚見「香菇房」 知名DJ酸：廢到笑出來

知名DJ FTK，亦是音樂廠牌「洞穴The Cave」的創辦人，因演出活動需要在台北住宿一晚，但在搜尋旅館過程中，驚見網路評論指出有旅館房間「浴缸旁長香菇」，住宿環境堪憂讓他嘆氣。貼文曝光引發關注，不少網友開酸：「國旅真是棒啊」。

日月潭飯店套房一晚要價4.7萬「不是最貴」 網驚：有含來回機票？

繼近日有人發現本周五、六，疑似南韓藝人權志龍(G-DRAGON)即將來台開唱，讓台北市旅宿瘋漲翻倍後，又有人發現位於日月潭的某間頂級渡假飯店，一晚要價47,576元，其房費之高，讓人直呼：「這價格是有含來回機票嗎？」

曾經人擠人！「1知名夜市」攤販跑光 在地人曝空蕩原因：真的回不去

嘉義知名的「嘉樂福夜市」過去人潮鼎盛，是當地居民與遊客假日消遣的熱門去處。不過有民眾趁著光復連假前往，卻發現現場冷清異常，攤位空置、遊客稀少，整條街幾乎空無一人，讓不少在地人感嘆「榮景不再」，直言夜市如今宛如空城。

門票只要30元！他大推台北「1景點」超震撼 全網點頭：真的很好逛

一名網友近日首次造訪1景點，被館內展區的精緻設計與用心布置深深震撼，驚呼「活了二十幾年才知道這麼好看！」此外，僅需30元的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。