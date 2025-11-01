不是鳳梨酥！日本人最愛台灣「1伴手禮」 他曝5原因：非常實用

鳳梨酥、珍珠奶茶、鹽酥雞，都是外國遊客來到台灣最愛的嚐鮮品項。對此，長期定居台灣的日本作家「日本人的歐吉桑」近日分享，他準備1個台灣特色伴手禮，給住在日本的爸媽，沒想到爸媽非常喜歡，大讚「超級實用」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

臉書粉專「日本人的歐吉桑」表示，近期把有「台灣LV包包」之稱的茄芷袋，帶回去送給住在日本的爸媽，沒想到他們非常高興，讓人相當好奇，這紅、綠、藍橫條相間、半透明的袋子，為何在日本成了超人氣時尚單品？

「日本人的歐吉桑」進一步說明，日本老人喜歡「台灣LV包包」有5大原因：

1、又輕又耐用（日本老人沒有騎摩托車習慣，攜帶性非常重要） 2、網狀設計通氣性很優秀（日本梅雨季非常長） 3、很懷念的復古配色（日本大正~昭和初期時代的流行配色） 4、防水性、可洗濯性（非常適合日本的氣候） 5、看起來非常便宜（日本老人嫌棄又貴又高調的東西）

貼文一出後，不少網友都表示「下次去日本玩，一定要帶上茄芷袋」、「很可愛又好用」、「前陣子日本朋友來訪狂買不少」、「上次朋友的日本朋友來，也是要找台灣編織袋，帶了好幾個回國」、「我準備買來送人了」、「很耐重又實用」、「還有推出小尺寸的茄芷袋」、「適合拿去澡堂或溫泉使用」。