住一晚3千！台北旅館驚見「香菇房」 知名DJ酸：廢到笑出來

知名DJ FTK，亦是音樂廠牌「洞穴The Cave」的創辦人，因演出活動需要在台北住宿一晚，但在搜尋旅館過程中，驚見網路評論指出有旅館房間「浴缸旁長香菇」，住宿環境堪憂讓他嘆氣。貼文曝光引發關注，不少網友開酸：「國旅真是棒啊」。

DJ FTK 在「Threads」發文寫道，31日晚上將在台北演出，為了方便隔日下午參加金音獎頒獎活動，臨時想在演出後留宿台北一晚，於是透過Google地圖搜尋旅館。不料，搜了一輪下來，發現許多旅館價格不低、評價卻極差，連「浴缸旁邊長香菇的房型」，周末一晚也要近3000元，令人驚訝。

他表示，這並非個案，只要以關鍵字「潮濕、霉味」搜尋台北旅館，就可以找到不少案例，而共同的評論留言就是「很髒、很吵、下次不會再來了」，真是「廢到笑出來」。

貼文曝光引發熱議，網友紛紛留言回應，「台北旅館真的沒有要進步的意思」、「還兼生態之旅，國旅真是棒啊」、「迎賓點心喔」、「超級瑪麗歐主題房型，肯定要加價賣」、「國旅不意外」。

DJ FTK是台灣電子音樂圈的重要人物，為音樂廠牌洞穴The Cave與Cave Records創辦人，長年活躍於各大派對與音樂節舞台。他以創新的聲音風格與現場能量著稱，深受年輕樂迷喜愛，演出足跡遍佈台灣、日本、泰國、香港與澳門。