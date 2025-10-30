快訊

NewJeans一審敗訴！堅稱「信賴完全破裂」絕不回ADOR 火速提上訴

離婚協商談不攏才浮上檯面！傳范姜彥豐求償1200萬 粿粿只願付500萬

長高了？川習會握手照曝光 網揪習近平「氣勢不能輸」：鞋子裡做文章

日月潭飯店套房一晚要價4.7萬「不是最貴」 網驚：有含來回機票？

聯合新聞網／ 綜合報導
日月潭以風景優美著稱，但有網友發現某飯店住一晚要價4.7萬，令人咋舌。 聯合報系資料照／記者江良誠攝影
日月潭以風景優美著稱，但有網友發現某飯店住一晚要價4.7萬，令人咋舌。 聯合報系資料照／記者江良誠攝影

國旅飯店近年來因價格時常不合理飆漲，備受國人質疑。繼近日有人發現本周五、六，疑因南韓藝人權志龍(G-DRAGON)即將來台開唱，導致台北市旅宿瘋漲翻倍後，又有人發現位於日月潭的某間頂級渡假飯店，一晚房價高達47,576元，讓他直呼：「這價格是有含來回機票嗎？」

一名網友在Threads貼出一張訂房網站的擷圖，發現本周六某家日月潭飯店的房價是47,576元，高檔的價格讓他不禁懷疑是否含機票？該文引來逾3.5萬名網友按讚，也有逾1600名網友加入討論。

網友紛紛貼出旅行國外各地的旅費，有人表示台幣4.7萬元的房價，「我可以飛北海道住12天」、「澳門東方文華頂樓總統套房才3.8萬，還送90分鐘全身按摩、入住當天的午餐、下午茶跟早餐送到總統套房裡面」、「這價格可以飛芬蘭住極光屋」。不少人也崩潰直呼「我好窮，只能出國玩」、「台灣國旅是不是瘋了？」、「這價錢是含行李托運200公斤嗎？」、「可能不含牙刷？」，還有人說：「看完台灣飯店的價錢，就會默默打開Skyscanner。」甚至有人質疑：「日月潭那麼髒，不懂為什麼大家為什麼那麼愛。」

但也有人替飯店說話，「能在涵碧樓旁邊開十幾年，顧客開的都是500萬起跳的車，你覺得他們是傻子？」、「每個人都有自己覺得CP值高的旅行方式，有人覺得一泊二食划算，有人覺得安靜無價」、「平日1萬8啊，故意挑最貴的周末放煙火日講4.7萬」。還有留言提醒人們，這不只是「貴不貴」的問題，而是市場在做切割，讓貧富與品味的界線越來越清晰。

根據該飯店官網顯示，本周六要價4.9萬元的豪華套房，為一大床、33坪大小、一泊一食專案，較網友提供的訂房網站價格稍貴一些。同一天最便宜的房型為湖景客房兩小床一泊一食專案，一晚28,600元，而最貴的套房則是一泊一食84,100元、一泊二食91,300元，顯見原PO查到的房價僅是該日的中等價位。

日月潭 國旅 房價 飯店 訂房

延伸閱讀

GD害的？台北西門町小旅館兩晚飆1.6萬 他驚呼：這就是國旅

股市太高別追？吳淡如嘆「主觀恐懼」恐錯過行情 籲用「底層邏輯」

小四生發明「豬肉氣味偵測器」奪獎 網見儀器驚呼：他懂要價百萬GC-MS？

「教育界王力宏」狂劈12女！北教大教授被爆專挑人妻 校長、學生成獵物

相關新聞

住一晚3千！台北旅館驚見「香菇房」 知名DJ酸：廢到笑出來

知名DJ FTK，亦是音樂廠牌「洞穴The Cave」的創辦人，因演出活動需要在台北住宿一晚，但在搜尋旅館過程中，驚見網路評論指出有旅館房間「浴缸旁長香菇」，住宿環境堪憂讓他嘆氣。貼文曝光引發關注，不少網友開酸：「國旅真是棒啊」。

日月潭飯店套房一晚要價4.7萬「不是最貴」 網驚：有含來回機票？

繼近日有人發現本周五、六，疑似南韓藝人權志龍(G-DRAGON)即將來台開唱，讓台北市旅宿瘋漲翻倍後，又有人發現位於日月潭的某間頂級渡假飯店，一晚要價47,576元，其房費之高，讓人直呼：「這價格是有含來回機票嗎？」

曾經人擠人！「1知名夜市」攤販跑光 在地人曝空蕩原因：真的回不去

嘉義知名的「嘉樂福夜市」過去人潮鼎盛，是當地居民與遊客假日消遣的熱門去處。不過有民眾趁著光復連假前往，卻發現現場冷清異常，攤位空置、遊客稀少，整條街幾乎空無一人，讓不少在地人感嘆「榮景不再」，直言夜市如今宛如空城。

門票只要30元！他大推台北「1景點」超震撼 全網點頭：真的很好逛

一名網友近日首次造訪1景點，被館內展區的精緻設計與用心布置深深震撼，驚呼「活了二十幾年才知道這麼好看！」此外，僅需30元的...

叫外送卻被索小費！他怕遭報復照給 網酸：吃頓飯壓力山大

外送服務便利又普及，但關於小費爭議再度引起討論。近日有民眾訂餐時，遇到外送員取餐後主動表示希望能加60元小費，因對方語氣直接又帶點暗示，他擔心遭到「報復性送餐」，最終仍選擇付款。

拒接待陸客！首爾文青聖地咖啡廳爆爭議 官員急滅火：會說服業者

近年來因文青氣息與特色店家林立而成為「熱門景點」的首爾城東區聖水洞，近日出現一家在社群平台上公告「不接待中國人顧客」的咖啡廳，引發外界強烈爭議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。