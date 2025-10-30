日月潭飯店套房一晚要價4.7萬「不是最貴」 網驚：有含來回機票？

國旅飯店近年來因價格時常不合理飆漲，備受國人質疑。繼近日有人發現本周五、六，疑因南韓藝人權志龍(G-DRAGON)即將來台開唱，導致台北市旅宿瘋漲翻倍後，又有人發現位於日月潭的某間頂級渡假飯店，一晚房價高達47,576元，讓他直呼：「這價格是有含來回機票嗎？」

一名網友在Threads貼出一張訂房網站的擷圖，發現本周六某家日月潭飯店的房價是47,576元，高檔的價格讓他不禁懷疑是否含機票？該文引來逾3.5萬名網友按讚，也有逾1600名網友加入討論。

網友紛紛貼出旅行國外各地的旅費，有人表示台幣4.7萬元的房價，「我可以飛北海道住12天」、「澳門東方文華頂樓總統套房才3.8萬，還送90分鐘全身按摩、入住當天的午餐、下午茶跟早餐送到總統套房裡面」、「這價格可以飛芬蘭住極光屋」。不少人也崩潰直呼「我好窮，只能出國玩」、「台灣國旅是不是瘋了？」、「這價錢是含行李托運200公斤嗎？」、「可能不含牙刷？」，還有人說：「看完台灣飯店的價錢，就會默默打開Skyscanner。」甚至有人質疑：「日月潭那麼髒，不懂為什麼大家為什麼那麼愛。」

但也有人替飯店說話，「能在涵碧樓旁邊開十幾年，顧客開的都是500萬起跳的車，你覺得他們是傻子？」、「每個人都有自己覺得CP值高的旅行方式，有人覺得一泊二食划算，有人覺得安靜無價」、「平日1萬8啊，故意挑最貴的周末放煙火日講4.7萬」。還有留言提醒人們，這不只是「貴不貴」的問題，而是市場在做切割，讓貧富與品味的界線越來越清晰。

根據該飯店官網顯示，本周六要價4.9萬元的豪華套房，為一大床、33坪大小、一泊一食專案，較網友提供的訂房網站價格稍貴一些。同一天最便宜的房型為湖景客房兩小床一泊一食專案，一晚28,600元，而最貴的套房則是一泊一食84,100元、一泊二食91,300元，顯見原PO查到的房價僅是該日的中等價位。