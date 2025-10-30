曾經人擠人！「1知名夜市」攤販跑光 在地人曝空蕩原因：真的回不去

嘉義知名的「嘉樂福夜市」過去人潮鼎盛，是當地居民與遊客假日消遣的熱門去處。不過有民眾趁著光復連假前往，卻發現現場冷清異常，攤位空置、遊客稀少，整條街幾乎空無一人，讓不少在地人感嘆「榮景不再」，直言夜市如今宛如空城。

有網友在社群平台Threads發文指出，光復連假時到嘉樂福夜市時，發現原本熱鬧的攤區很多已經撤離，場面淒涼。類似的貼文在網路上引發討論，不少人也好奇為何嘉樂福夜市會如此沒落。YouTuber蔡阿嘎今年三月也曾分享，週末造訪時攤商寥寥無幾，與早年「人擠人」的盛況形成強烈對比。

位在嘉義市家樂福大賣場旁的嘉樂福夜市，經營逾20年，近年人氣退燒。聯合報系資料照／記者魯永明攝影

對於人潮銳減的原因，在地民眾指出，夜市周邊停車不便、租金偏高，加上夜市後期以鐵皮搭建、氛圍下降，使遊客逐漸轉往文化路及朴子夜市等地。網友表示「我上次禮拜六去也嚇到，才幾年沒逛變這樣，聽說疫情以後就沒落了」、「小時候的我來這裡都要人擠人…」、「根本空城」。

嘉樂福夜市緊鄰家樂福大賣場，佔地約6000坪，全盛時期曾有300多個攤位，如今卻因疫情衝擊及競爭轉移而式微。許多老嘉義人看著夜市變得冷清，只能感嘆：「回不去了」、「真淒涼，剩回憶在支撐了吧」、「真懷念以前的家樂福夜市」、「時代的眼淚」。