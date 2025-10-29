叫外送卻被索小費！他怕遭報復照給 網酸：吃頓飯壓力山大

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
民眾認為外送平台應建立更清楚的費用與抽成規範，避免外送員與消費者產生爭議。示意圖／ingimage
外送服務便利又普及，但關於小費爭議再度引起討論。近日有民眾訂餐時，遇到外送員取餐後主動表示希望能加60元小費，因對方語氣直接又帶點暗示，他擔心遭到「報復性送餐」，最終仍選擇付款。

原PO在臉書「爆料公社」中發文，分享與外送員的對話紀錄，並疑惑是否如今外送員都會主動索取小費。對話中看到，外送員傳訊息表示「能多給60元小費嗎？我幫你送」，讓顧客驚訝反問「沒給就不送嗎？」對方雖回應仍會照送，但提到等餐時間長、距離又遠，加上收入有限，才希望能獲得額外補貼。

原PO坦言，自己平時也習慣在結帳時酌量給予小費，但這次被明確開口要求，感覺受到情緒勒索，只能硬著頭皮支付，並提醒對方下次別主動開口，否則可能適得其反。

貼文曝光後引發熱議，不少人批評外送員行為不當，認為主動開口會讓顧客反感，「要小費變成強迫感」、「既然覺得虧錢可以換行業」；也有人指出該外送員在社群中多次被提及，質疑是否屢次要求顧客加錢。

但也有部分留言替外送員緩頰，表示外送費並非全額歸入外送員，「平台抽成高、油錢又貴」，若遇到偏遠地區或需等待時間過長，酌收小費可理解；有網友還提到，「國外本來就有給小費文化，台灣只是比較少見」。

目前多數外送平台對於小費並無明確限制，通常採自願制，由顧客自由決定是否給予。一部分民眾認為，平台應建立更清楚的費用與抽成規範，避免外送員與消費者之間產生爭議；也有人指出，若外送員確實面臨長時間等餐或惡劣天候工作，民眾主動給予小費屬個人選擇，無須過度解讀。

