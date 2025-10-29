門票只要30元！他大推台北「1景點」超震撼 全網點頭：真的很好逛

一名網友近日首次造訪「國立台灣博物館」，被館內展區的精緻設計與用心布置深深震撼，驚呼「活了二十幾年才知道台灣博物館這麼好看！」此外，僅需30元的票價也讓他直呼超佛心。貼文曝光後，立刻引發網友們熱烈討論，不少人表示「真的超好逛，一個下午根本逛不完」。

原PO在社群平台Threads發文分享，首次走進台灣博物館就被展區之美驚豔，並直呼票價僅30元超級划算。貼文下方立刻湧入網友回應，有人讚嘆「展區設計感十足，美感超強」，也有人注意到細節巧思，「尤其窗戶的百步蛇設計很吸引人」，並驚訝博物館鄰近北車，卻依舊保持寧靜悠閒的氛圍。

貼文曝光後立即掀起討論，「台灣博物館真的超美、超好逛」、「疫情期間不能出國，讓我挖掘到很多台灣的景點、博物館，台灣博物館就是其中之一」、「對面的古生物館還可以一起看，真的超划算」、「我去年才知道這裡，竟然是馬來西亞朋友來台灣帶我去的」、「國立台灣博物館就是讚」、「每次去都覺得很棒，還碰過當天有活動免門票，當下覺得太棒了」、「台灣最頂的博物館，沒有之一」、「台灣博物館真的規劃得很好，票價又佛心」。

不少網友也分享博物館的特色與歷史背景，有人指出館方其實包含四個展館，並回顧歷史稱「這是日本政府興建的台灣第一座現代化、科學化博物館，當年甚至舉辦過國際展覽，館內保留了許多原生物種標本，具有高度生物學價值」，也有人讚美現在的展覽方式更清楚、有趣，建築新舊融合美感十足，更方便的是，只要刷悠遊卡就能參觀兩個展館，令人目不暇給。

內行網友也分享多種參觀攻略，建議民眾可預約定期導覽，並大讚館內閱讀區藏書豐富。此外，館內還有不少隱藏的標本彩蛋可發掘，值得一提的是台博館會員年費僅300元，即可無限次參觀四個場館，且與其他博物館合作可享半票優惠，也有遊客表示，近期以130元購買四館聯票，實際參觀三館後，覺得非常划算。