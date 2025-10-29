拒接待陸客！首爾文青聖地咖啡廳爆爭議 官員急滅火：會說服業者

近年來因文青氣息與特色店家林立而成為「熱門景點」的首爾城東區聖水洞，一家咖啡廳在IG公告「不接待中國人顧客」，引發外界強烈爭議。對此，城東區區廳長鄭元梧（정원오）表示，將親自出面與業者溝通，努力說服其撤下相關公告。

根據「朝鮮日報」報導，事件起因於一名網友27日在X（舊稱 Twitter）上貼出該店IG的擷圖，畫面顯示該咖啡廳在帳號上以中英雙語標示，「很抱歉，本店不接待中國顧客（We're sorry, we do not accept Chinese guests）」。截至28日上午，該公告仍未撤下。該網友並向鄭元梧詢問，「如此具種族歧視色彩的店家是否能受到區政府制裁？」

有咖啡廳在IG公告「不接待中國人顧客」，引發外界強烈爭議。圖擷自permanent.habitat IG

鄭元梧隨即回應，對民眾的憂慮深表共鳴，並表示，「聖水洞正成為吸引世界各地旅客造訪的韓國代表性觀光區，區政府將盡力勸導業主，讓該店重新接待中國顧客。」

這起事件最早由一名在韓中國籍網紅Henry於22日揭露。他在IG上批評這家咖啡廳是「我在韓國見過最具種族歧視的咖啡廳」，有中國旅客專程前往卻因國籍遭拒，並質問，「我不明白為什麼要如此仇恨這個國家（中國）」，並直言，「看看你們的營業額會怎麼下滑」。

事件曝光後引起韓國網路熱議，該貼文有超過1000則留言。有網友挺店家，「（中國人）來韓國旅遊時，請在大眾交通工具和公共場所保持安靜，在室內請勿吸菸，對店員要有禮貌」，並主張「該店不會毫無理由就拒絕中國人」。另一名網友則表示，「在討論種族歧視之前，請先告訴你們的國民要有旅遊禮儀」。

有網友則認為，「人口眾多的中國當然會有少數無禮之人，但那不能代表全部」，並強調「應該尊重不同文化，不應為種族歧視找藉口」。

據韓媒「朝鮮Biz」報導，記者多次試圖聯繫該咖啡廳了解其立場，但電話無人接聽，IG也關閉了私訊功能，電子郵件則設為拒收。目前該店尚未對外發表任何正式回應。