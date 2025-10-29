GD害的？台北西門町小旅館兩晚飆1.6萬 他驚呼：這就是國旅

南韓藝人G-Dragon（GD、權志龍）即將於11月1、2日在台北大巨蛋開唱，帶動北市旅宿在10月31日至11月1日的需求量暴增。不少民眾發現這兩天台北市不少飯店、旅館皆是滿房，且房價短期內飆升數倍，甚至有網友爆出，連西門町一間普通旅館，周五至周六兩晚報價竟高達1萬6千元，引發社群熱議。

有網友28日於Threads上表示，致電詢問西門町某大樓內旅館周五、周六房價時，對方報價「兩晚共1萬6千元」，讓他嚇到手抖掛電話，疑惑「是不是因為GD要來」的關係，並感嘆「這就是我們的國旅」。

原po隨後於留言區補充：「覺得可以漲，但要看自己的身分地位，那種西門町小旅館漲到周末一晚五位數，是憑什麼？」

貼文發出後引來逾6千名網友按讚，並有將近500名網友留言，「懷疑人生」、「比五星飯店還貴」，也有人開玩笑說：「16000是GD會來幫我搬行李嗎？」、「除非可以跟GD一起check in，一起坐電梯上樓然後目送他進房間，不然都不應該是16000」。

部分網友指出，10月31日與11月1日幾乎全台北旅宿價格異常偏高，可能與大型演唱會及國際活動都恰巧在這兩天舉行有關。也有人反映，連圓山大飯店、商務旅館的價格都上漲兩至三倍，周末期間的訂房幾乎客滿。

針對住宿價格暴漲問題，有網友呼籲台北市政府與觀光單位應加強稽查，防止業者惡意哄抬房價。有人留言對比南部情況，指出「高雄若有類似情形，觀光局通常會立即介入處理」。

不少網友表示，若價格持續飆漲，寧可選擇住遠一點或暫時放棄住宿，直接買高鐵票當日活動結束後就離開，甚至有人笑稱：「16000乾脆買廉航機票出國玩算了。」