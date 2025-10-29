快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
為響應全球環保減塑趨勢，環境部規定旅宿業者不得主動提供一次性備品，並在今年的1月正式生效。 圖／ingimage
為響應全球環保減塑趨勢，環境部規定旅宿業者不得主動提供一次性備品，並在今年的1月正式生效。 圖／ingimage

為響應全球環保減塑趨勢，環境部規定旅宿業者不得主動提供一次性備品，並在今年的1月正式生效。有網友近日發文抱怨，台灣飯店在提供備品政策上「太過麻煩」。他指出，到日本旅遊住宿時發現，多數飯店會在大廳擺放各式備品供住客自由取用，但回到台灣，甚至還需額外付費，讓他直呼「台灣飯店毛很多」。

網友在Threads貼上一張日本飯店大廳備品區的照片發文怒轟，「台灣的飯店是在貪什麼，明明備品放大聽就可以解決一切問題，人家日本飯店就ok，台灣飯店就毛一堆」。

貼文曝光後掀起熱議，吸引逾四萬人關注，不少網友抱怨國內旅宿房價高、設備老舊，卻在服務上「越來越小氣」。「環保局就不准免費給一次性備品啊！被發現還要被罰錢，應該是要問環保局什麼爛政策吧」、「所以國旅會爛，有一部分是因為遊客教養不好，但最大部分，不就是台灣業者自己要這樣亂搞嗎」、「台灣住宿備品幾乎都沒有了，但是房價沒有變便宜啊」。

不過，也有部分網友持相反意見，認為台灣若比照日本開放自取備品，恐怕會出現「蕭貪亂拿」的情況，導致飯店損失與浪費。有人留言表示，「我們之前都是放客廳讓客人隨便拿，不過我們是自助入住，現場沒有人員，但是，低素質的客人比你想像的多很多」、「簡單講，人民素質不夠，結案」、「抱歉，真的不是我要說，很多台灣人很蕭貪」、「台灣放大廳，大約5分鐘被拿光」。

國旅不提供一次性備品…日本放大廳隨便拿！網嘆：台人有1通病學不來

