網紅指控買便宜機票遭詐 iwoFly承諾退款求撤片

近日，「我是老爸，我不要當爸」頻道的創作者「老爸」在臉書發文，指出自己透過機票比價網站購買便宜機票，卻遭遇詐騙。影片曝光後，訂票網站iwoFly竟主動聯繫他，表示願意退款但希望他將影片下架。

老爸在影片中指出，當初在比價網站Skyscanner上看到iwoFly提供的票價，比航空公司官網便宜約兩千元，於是心動下單購買。起初一切順利，沒想到在登機前被地勤人員攔下，告知該平台「有問題」，迫使他臨時重購機票搭機，事後他錄製影片提醒網友，購票最好選擇航空公司官網或知名平台，以免受騙。

後續他進一步查閱該網站資訊，發現評價普遍不佳，許多網友反映客服回覆慢、退票及改票程序繁瑣。他表示，這類網站收取消費者的信用卡號，再使用他人的信用卡幫消費者買機票，直言「整個邏輯真的超級奇怪」，並擔憂自己的卡號是否也遭外流，成為了下一個「買票人」。

老爸表示，自己原本並未要求退款，只當學個教訓，但影片發布後，該平台卻主動聯繫他，承諾退款並提出賠償，希望影片能下架。他目前尚未回應，但若確實收到退款，將把款項全數捐給貓咪相關公益團體。

貼文發布後，網友紛紛留言支持，「別下架，讓觀眾知道，自己辨別」、「不是所有人都能得到退費」、「支持影片不下架，但錢還是得退」、「退費但不下架，如果下架可能又會有更多受害者」。