鄰居家油煙管正對陽台 他崩潰：剛曬衣就染異味

剛洗好的衣服若染上油煙味，恐讓人受不了。日前有位網友表示，他家後面的鄰居，每天都煮異味濃厚的食物，排煙管也朝向他們家，常常讓剛曬好的衣服沾染上味道，讓他疑惑拋問「這樣可以檢舉嗎？」

一名網友在臉書社團「匿名3公社」貼出一張照片，只見粉色排煙管對著他家，讓原PO崩潰表示，鄰居天天煮異味濃厚的食物，讓曬好的衣服被排煙管的油煙沾染。從圖可看出鄰居家跟原PO家距離接近，雖然排煙管管子向下，但是無法避免有油煙，讓他無奈想檢舉。

文章曝光後，許多網友表示「正常檢舉，要就得裝油水分離，這樣油煙就比較不會那麼重」、「可以想看看跟鄰居溝通，如果你只是打環保局，他們也是來看有沒有明顯油污排放痕跡，而且環保局來的時間不是在煮飯的時間點也沒用」。

但也有過來人提供解決方法，「無法解決，因為我透天後陽台剛好也是後面棟的廚房，目前我都是花錢去外面洗，然後在考慮買烘衣機放在室內」、「我覺得衣服換地方晾才是解法，因為一整棟都是同個地方排煙」、「可以裝風扇把煙排走」、「其實買烘衣機就好了，也不用曬衣服」。

環保署也有「公害污染陳情網路受理系統」，但原PO鄰居並非餐廳，因此油煙的部分仍要專業人員來檢查，陳情系統受理項目包含：