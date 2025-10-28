快訊

鄰居家油煙管正對陽台 他崩潰：剛曬衣就染異味

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨，鄰居家排油煙管正對他們家，讓他們剛曬好的衣服馬上染上油煙味。圖片來源／ingimage
剛洗好的衣服若染上油煙味，恐讓人受不了。日前有位網友表示，他家後面的鄰居，每天都煮異味濃厚的食物，排煙管也朝向他們家，常常讓剛曬好的衣服沾染上味道，讓他疑惑拋問「這樣可以檢舉嗎？」

一名網友在臉書社團「匿名3公社」貼出一張照片，只見粉色排煙管對著他家，讓原PO崩潰表示，鄰居天天煮異味濃厚的食物，讓曬好的衣服被排煙管的油煙沾染。從圖可看出鄰居家跟原PO家距離接近，雖然排煙管管子向下，但是無法避免有油煙，讓他無奈想檢舉。

文章曝光後，許多網友表示「正常檢舉，要就得裝油水分離，這樣油煙就比較不會那麼重」、「可以想看看跟鄰居溝通，如果你只是打環保局，他們也是來看有沒有明顯油污排放痕跡，而且環保局來的時間不是在煮飯的時間點也沒用」。

但也有過來人提供解決方法，「無法解決，因為我透天後陽台剛好也是後面棟的廚房，目前我都是花錢去外面洗，然後在考慮買烘衣機放在室內」、「我覺得衣服換地方晾才是解法，因為一整棟都是同個地方排煙」、「可以裝風扇把煙排走」、「其實買烘衣機就好了，也不用曬衣服」。

環保署也有「公害污染陳情網路受理系統」，但原PO鄰居並非餐廳，因此油煙的部分仍要專業人員來檢查，陳情系統受理項目包含：

1、噪音：指可量測連續噪音（含低頻噪音），不包括近鄰喧鬧聲響、動物吠叫等不具持續性或不易量測之聲音。

2、異味污染物：可明確聞到味道的空氣污染，如餐廳油煙或露天燃燒。

3、空氣污染不含異味：空氣污染，但卻沒有明顯的味道，例如揚塵。

4、水污染：事業、污水下水道系統或建築物污水處理設施任意排放廢污水造成水污染或河川污染等。

5、環境衛生：生活環境髒亂影響生活品質，如生活垃圾亂丟或棄置，生活污水亂倒路邊等。

6、事業廢棄物：事業違法進行廢棄物貯存、清除、處理或隨意棄置。

7、其他：土壤污染、事業違規運作毒性化學物質、環境用藥、振動、光污染等。

