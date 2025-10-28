超商貼公告「垃圾車拒收」！自私客人亂丟東西 店員慘被臭昏

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
超商示意圖。圖／pakutaso
台灣超商向來以服務多且便利著稱，除了購買食品、日用品外，也有座席區可以在此用餐、喝咖啡聊天，然而近日有家超商垃圾疑似「被垃圾車拒收」，直接在垃圾筒丟棄口張貼公告要求非門市垃圾請自行帶走，讓不少知情人士痛批「一堆人都偷丟自家垃圾，非常自私」。

有民眾逛超商時發現超商內垃圾筒上貼著公告，表示「7/10起，垃圾車不收超商垃圾，非本門市垃圾請自行帶走，謝謝」，好奇在臉書社團《路上觀察學院》發問，是否只有這家被拒收？該不會是得罪環保局了吧？

對此，網友紛紛表示「老實說，很多人都故意拿自己家裡的垃圾到7-11去丟，真的很沒公德心」、「就有人把7-11當自己家的免費垃圾處理場」、「人家給你方便，就是有人當隨便，家庭垃圾當自家垃圾桶丟」、「很多7-11還是全家已經沒有垃圾桶了」。

該文也釣出超商員工吐苦水，「其實就是有人會拿著外食與自家垃圾丟在超商，我自己在全家上班，擋了好幾次，還有人更皮直接丟在廁所」、「在超商上班，前陣子才被丟一大包家庭垃圾，打開來裡面垃圾超臭，還有貓罐頭（懷疑有貓砂）；過幾天又被丟一包垃圾，裡面都是沾了血的紗布」。

不過有知情人表示，超商垃圾是營業用垃圾，通常都要自行找業者清運，「7-11都是要自己準備垃圾車請人清運」、「商用垃圾本來就不是環保局收的」、「員工在這解釋一下，就是政府不收超商垃圾了，所有都改成叫清潔業者來收，不給人家倒也是因為本身沒有辦法放子母車空間有限」、「就四大超商的垃圾要自己處理。屬於一般廢棄物。有的地方要自己找廠商，有的好像有專用垃圾袋…簡單說就是超商自己丟垃圾要錢，當然就會管制一下了」。

實際上，此公告應非最近新增，自2020年6月起各縣市環保局就陸續公告不再清運超商垃圾，改由業者自行委外清運。

