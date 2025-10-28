旅伴改行程慘退整團機票…重買貴8千！達人曝地雷操作：不要自己亂點

出國玩最怕碰到機票有問題！一名網友近日在爆料公社發文，抱怨自己不小心誤退朋友們的機票，原來是一行人要一起去日本玩，朋友好心幫大家一起訂了國籍航空的機票，但自己因行程問題想退掉個人機位，沒想到操作後整筆訂單的機票全被退光。

該網友表示，當時為了退票，使用「自己的手機」登入「自己的帳號」在航空公司的APP操作，也依官網流程填寫個人資料，卻沒想到系統自動退掉整筆訂單。聯繫客服只得到系統操作問題不能退還，「只能重新買票」的回覆，讓他相當傻眼及不滿。

網友還說，雖然馬上試圖重新購買，但發現不僅票不夠沒辦法一次買4張，而且單人購買直接貴4000元左右，加上退票扣了4000元左右，等於一個人損失了8000上下。後來寫申訴信給客服也無法挽救，因此希望分享此經驗讓大家警惕。

對此，知名旅遊達人「蓋瑞哥 機票獵人」看到貼文後，特別在社群上發文提醒，「朋友幫大家一起買機票，其中一個人要改行程，千萬不要用訂位代碼＋姓名自行上網退票，這樣會讓整筆訂單一起退掉，不會只退掉你的。」

他解釋，現今多數航空公司的系統設計，只要擁有「訂單編號」及「任一位乘客資料」，就能修改整筆訂單，包括改航班、退票等操作，並不限定僅限原訂購人。因此，只要有人輸入正確資訊，就能變更所有旅客的訂位。

蓋瑞哥指出，同一筆訂單中的所有旅客，航班資訊必須完全相同，包括出發地、目的地、艙等、日期等都一致，這代表系統會將他們視為「綁在一起的旅客」。因此，一旦有旅客誤按退票鍵，就會導致整筆訂位全數退掉。他也強調，這就是為何他一直宣導，不要在社群上公開登機證條碼的原因。

那如果只有一人要改航班或退票該怎麼辦？蓋瑞哥建議，「最安全的方式是打電話給航空公司客服」，請客服人員協助將該位旅客的訂位資料獨立出來，建立新訂單，拿到新的訂位代碼後再進行修改或退票，分開後就不會影響原本同行旅伴的機位。

他也舉自身經驗說明，曾帶7位朋友飛冰島時，遇到航班臨時取消，航空公司必須重新安排不同轉機路線。當時客服就將每人拆成獨立訂單重新安排班機，最後雖延誤半天，但順利讓全員同班抵達。