忘拿全新iPhone 17…2小時後還在原位！她讚台灣人善良 網搖頭：功臣是它

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女子把新買的iPhone 17忘在影城外，幸好2小時後去找還在原地。示意圖／路透資料照
和許多國家相比，台灣治安算是相對安全的，一名網友看電影時把新買的iPhone 17忘在影城外，經過2小時去找發現還在原地沒被拿走，不少人開玩笑指出，台灣人只會拿食物或雨傘等生活小物。

一名女子在Threads上發文分享，朋友剛買完iPhone 17放在北市信義區某影城外面，看完2小時的電影才赫然想起，幸好新手機還安然無恙地待在原位，讓她讚嘆「台灣人真善良」。

不少人留言打趣，「如果他是便當，10秒就不見了」、「台灣人才看不上什麼手機，又不是雨傘或者安全帽」、「在台灣只有雨傘、抹布、安全帽、便當是危險的；手機、錢包、信用卡、金條根本沒人要」。

但也有人認為是監視器的功勞，「現在有價值的東西，極大部分的人都不敢拿。不是人民素養變好，而是大家都知道有監視器這種東西，它會讓很多人的道德感提高」、「因為有價的東西一定會追究，而且會抓到還有前科。你放在沒有監視器的地方比如說廁所試試看…不要測試人的道德的底線啊」。

