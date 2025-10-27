沒買卻一直收到「取貨簡訊」 網提醒：超像詐騙

現在網購方便，商品到貨往往會有到貨通知，但若被他人填錯手機號碼，導致自己一直收到「取貨簡訊」，恐怕讓人覺得煩悶。日前有位女網友發文抱怨，有位陌生人從去年就填錯手機號碼，害系統一直發送取貨簡訊到她手機，讓她忍無可忍。

一名女網友在Dcard貼出她曾收到的收貨簡訊，從2024年8月就開始收到陌生人的取貨通知，連商品名字都有寫出來，簡訊清楚交代「您訂購的駝背坐姿矯正帶金額998元，司機反饋您拒收，請簡訊回覆配送時間，重新給您配送」，而原PO忍無可忍，回覆簡訊「您好，這人電話填錯了，我不是某某某，也沒有買坐姿矯正帶，謝謝」。

而今年原PO又收到簡訊，簡訊內容不斷通知要取貨，但名字與訂購的產品皆非原PO，讓她無奈上網表示「有沒有認識這個人的，可以幫忙提醒一下？一直收到莫名其妙的簡訊很困擾」。

文章曝光後，有網友表示「那是系統自動發的簡訊，不會回覆妳的訊息」、「一直回簡訊幹嘛？比起發在這邊，要不要試試看聯絡這些購物網站，請客服告知對方的買家？我之前也有嘗試過」、「回簡訊我快笑死」、「妳要不要乾脆換門號？這樣大海撈針地找人，很麻煩」。

也有網友提醒這可能是詐騙訊息，指出「這看起來是詐騙簡訊撒網，可能前一個門號號碼是對方，退租後變成妳，然後妳才一直收到這種簡訊」、「第一則超像詐騙」。

而新竹市警察局也曾提醒，如果沒有訂貨，卻收到超商領取「包裹」簡訊，如領貨通常會陷入退款無門的窘境，如果收到簡訊通知領取包裹，未有訂貨就不要理會，取貨付款前，確認自己訂購的商品名稱、數量、款項，如果不符合就拒收，於超商進行付款前，可先依據包裹託運單內容，上網查詢相關「寄件人名稱、提供之LINE ID 、電話」等資訊，均可協助您辨別，保障您個人消費權益。