快訊

Chrome慘了！外媒實測ChatGPT Atlas瀏覽器「4點優勢」大勝

川習會前新華社發「鍾台文」：認同兩岸一家人就可對話溝通

必勝客突發人事異動掀熱議！「2位年資逾20年同仁將解職」 涉及全台50間門市

聽新聞
0:00 / 0:00

熱炒店退流行了？他意外晚餐免排隊 網細數缺點：優勢已消失

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友發現一間熱炒店，雖然地點、環境和餐點都不錯，客人卻不是很多。熱炒店示意圖。 圖／AI生成
一名網友發現一間熱炒店，雖然地點、環境和餐點都不錯，客人卻不是很多。熱炒店示意圖。 圖／AI生成

聚會時，前往熱炒店用餐是許多人的首選。一名網友發文，稱他在晚餐時間到台北市中山區的百貨公司附近找餐廳，意外發現一間地段好的熱炒店，且完全不用排隊，明明環境和餐點都不錯，客人卻不是很多，讓他好奇熱炒店是否「退流行了呢？」，引起網友們熱議。

一名網友在PTT發文，表示他近日到中山區的百貨公司逛街，晚餐時間美食街一位難求，且排隊的人很多，於是他離開百貨公司在附近找餐廳，發現了一間地段很好、很典型的熱炒店，很意外的不用排隊就有位子。

原PO表示，這間熱炒店的菜色和環境都很不錯，食物和酒類價格也合理。在他印象中，假日晚餐時段的熱炒店總是要排隊，如今客人卻沒想像中那麼多，使他懷疑熱炒店是否退流行了，對此詢問網友們的意見。

此文一出，不少網友指出熱炒店的缺點，諸如環境、菜色、價格等因素，「百元熱炒不多，而且5道菜500可吃更好」、「5樣菜1000，量又少，3個人吃7分飽，還不如去吃小火鍋或平價牛排」、「以前99元一盤，白飯吃到飽，現在有的菜，甚至破200了，幹嘛不去環境更好的」、「太吵了不喜歡」、「菜色落伍、只有廉價啤酒能喝、二手菸聞到飽」、「邊吃熱炒還要邊吸二手菸」。

但也有網友為熱炒店打抱不平，「熱炒店的文化及氣氛是台灣的精髓耶，還請熱炒店繼續努力，讓年輕一代也願意走進去熱炒店消費」、「講菜色落伍就好笑了，中菜玩來玩去還不就那樣，一直開發新菜色也要成本的」。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

熱炒店 白飯 美食

延伸閱讀

雨衣界的國民品牌？路上見3騎士穿同款式 內行人讚：真的耐穿

不是價格！交通粉專曝最愛「全聯1低調服務」 網狂讚：超市霸主水準

50嵐甜度表藏玄機！「不要太甜=9分糖」 網笑：長知識了

精準掌控鹹度！神人曝迴轉壽司「隱藏吃法」 吸百萬網友朝聖

相關新聞

熱炒店退流行了？他意外晚餐免排隊 網細數缺點：優勢已消失

聚會時，前往熱炒店用餐是許多人的首選。一名網友發文，稱他在晚餐時間到中山區的百貨公司附近找餐廳，意外發現一間地段好的熱炒店完全不用排隊，雖然環境和餐點都不錯，但客人卻不是很多，讓他好奇熱炒店是否「退流行了呢？」，引起網友們熱議。

搭捷運不小心踫到女生屁股！過來人曝3動作：可避免被告

台北捷運在尖峰時段時人潮擁擠，一名男網友分享，近期搭乘北捷時，因為一個急煞，不小心抓到旁邊女生的屁股，他當下驚慌跑下車，擔憂對方會因此報警。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

買便宜機票被騙！報到、掛行李都完成卻被拒登機 他崩潰喊：別再信這些網站

出國旅遊想省錢，許多民眾會透過比價網站尋找便宜機票。不過知名YouTuber「我是老爸，我不要當爸」卻因此受害。他近日在網路購買美國西雅圖飛往德州的機票，報到、託運一切順利，卻在登機門被地勤攔下，才得知自己買到詐騙機票，最後只能臨時花錢改搭下一班航班。

藏錢給主管？女子蹲車底詭異行徑曝光 網驚呼：一定有詐

新北市板橋區傳出一起離奇事件，一名男子停好車後，發現有女子在車旁徘徊，隨後竟蹲下將一包牛皮紙袋塞進車底。男子上前追問...

開箱驗票難行…同行逆風挺揍人司機 加碼爆該校學生長期失序

桃園客運司機與高中生爆發衝突事件持續延燒。公司雖已在事發隔日開除涉事劉姓司機，但網路討論未歇。一名自稱同行的駕駛...

禁運令也擋不住？ 網揭這裡才是豬瘟大破口：85%產品都大陸製造

台中梧棲畜牧場爆出國內首例本土非洲豬瘟案例，農業部緊急下令全台豬隻禁運、禁宰5天，今（23）日再表示擬延長至15天。有網友也憂心，地方社團的「團購亂象」，將會是潛藏的「大破口」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。