熱炒店退流行了？他意外晚餐免排隊 網細數缺點：優勢已消失
聚會時，前往熱炒店用餐是許多人的首選。一名網友發文，稱他在晚餐時間到台北市中山區的百貨公司附近找餐廳，意外發現一間地段好的熱炒店，且完全不用排隊，明明環境和餐點都不錯，客人卻不是很多，讓他好奇熱炒店是否「退流行了呢？」，引起網友們熱議。
一名網友在PTT發文，表示他近日到中山區的百貨公司逛街，晚餐時間美食街一位難求，且排隊的人很多，於是他離開百貨公司在附近找餐廳，發現了一間地段很好、很典型的熱炒店，很意外的不用排隊就有位子。
原PO表示，這間熱炒店的菜色和環境都很不錯，食物和酒類價格也合理。在他印象中，假日晚餐時段的熱炒店總是要排隊，如今客人卻沒想像中那麼多，使他懷疑熱炒店是否退流行了，對此詢問網友們的意見。
此文一出，不少網友指出熱炒店的缺點，諸如環境、菜色、價格等因素，「百元熱炒不多，而且5道菜500可吃更好」、「5樣菜1000，量又少，3個人吃7分飽，還不如去吃小火鍋或平價牛排」、「以前99元一盤，白飯吃到飽，現在有的菜，甚至破200了，幹嘛不去環境更好的」、「太吵了不喜歡」、「菜色落伍、只有廉價啤酒能喝、二手菸聞到飽」、「邊吃熱炒還要邊吸二手菸」。
但也有網友為熱炒店打抱不平，「熱炒店的文化及氣氛是台灣的精髓耶，還請熱炒店繼續努力，讓年輕一代也願意走進去熱炒店消費」、「講菜色落伍就好笑了，中菜玩來玩去還不就那樣，一直開發新菜色也要成本的」。
