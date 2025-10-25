買便宜機票被騙！報到、掛行李都完成卻被拒登機 他崩潰喊：別再信這些網站

出國旅遊想省錢，許多民眾會透過比價網站尋找便宜機票。不過知名YouTuber「我是老爸，我不要當爸」卻因此受害。他近日在網路購買美國西雅圖飛往德州的機票，報到、託運一切順利，卻在登機門被地勤攔下，才得知自己買到詐騙機票，最後只能臨時花錢改搭下一班航班。

「我是老爸，我不要當爸」擁有超過82萬粉絲，經常分享旅遊與家庭生活影片。老爸日前在臉書發文表示，自己透過比價網站Skyscanner搜尋機票，發現第三方平台「iwoFly」售價比航空公司官網便宜約2000元，於是直接下訂並完成刷卡。他指出，收到確認信件後，甚至能在航空公司官網查到訂單，因此也沒想這麼多。

沒想到出發當天，老爸在機場順利報到、取得登機證並託運行李，卻在登機門被攔下。地勤人員詢問購票來源後表示，「iwoFly」是詐騙網站，疑似利用盜刷他人信用卡購買機票，再轉售給消費者，導致訂位紀錄遭航空公司取消。

老爸事後無奈表示，過去也曾透過第三方平台購票，但從未遇過這種情況。他提醒民眾，就算是透過Skyscanner等比價網站搜尋，也要確認購票平台是否可信，或直接在航空公司官網購買較為安全，以免因小失大，影響整趟旅程。

不少過來人也說，「這個網頁我之前也買過一次，第一次！也是整個驚嚇到，要退票還無法，後來只能認了！」、「我跟你一樣透過Skyscanner 導到iWoFly網站，在7月買3趟機票，在10月都有順利搭乘喔」、「從不相信第三方代訂網站 ，出包一次就很麻煩」。

但也有人認為是航空公司超賣，「可以報到掛行李怎可能是詐騙，這一定是超賣然後騙你不懂」、「能報到上行李不是詐騙，是你被櫃檯詐騙了」、「詐騙的是航空公司吧，怎麼看都像超賣刷掉你，有後續的處理方式嗎？」、「從影片內容來看，應該是超賣，詐騙你的是航空公司」。