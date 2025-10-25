搭捷運不小心踫到女生屁股！過來人曝3動作：可避免被告

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友分享，近期搭乘北捷時，因為一個急煞，不小心抓到旁邊女生的屁股，他當下驚慌跑下車，擔憂對方會因此報警。示意圖／聯合報系資料照片
台北捷運在尖峰時段時人潮擁擠，一名男網友分享，近期搭乘北捷時，因為一個急煞，不小心抓到旁邊女生的屁股，他當下驚慌跑下車，擔憂對方會因此報警。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名男網友在Dcard以「在捷運上不小心抓到女生的屁股」為題，指出近期搭乘北捷時，車廂人潮眾多，快到站時因突然急煞，當下沒站穩，結果整個手碰到前方女生的屁股，對方回頭看，他一時驚慌也沒道歉，就迅速跑下車，擔心被對方提告性騷擾，讓他好奇發問「現在想起來有點後悔，該怎麼辦才好？」。

貼文一出後，不少網友都表示「那麼多東西能抓，偏偏挑女生的屁股抓」、「捷運急煞？手到底要怎樣才能剛好不小心貼上去抓到女生屁股？」、「我也發生過類似的事，從此之後能不搭大眾運輸就不搭」、「這就是當今的社會現況，身為男性就是原罪」、「監視器很多，我勸你主動通報，以證明你的清白，不然你先跑就已經理虧」、「為什麼不是馬上道歉而去是跑掉，結果後來才反悔？」。

此外，也有部分網友分享，男生搭乘北捷時，最好做3個動作，回應「急煞時不管怎麼樣，手放胸口前面、或直接舉高，反正我都這樣」、「捷運站人很多時，我都會將手緊緊抱在胸口，深怕人生就此染下污點」、「建議配合捷運宣傳的『把包包前背』，比較不影響其他人，還可以保護包包內容物」。

台北捷運在尖峰時段時人潮擁擠，一名男網友分享，近期搭乘北捷時，因為一個急煞，不小心抓到旁邊女生的屁股，他當下驚慌跑下車，擔憂對方會因此報警。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

