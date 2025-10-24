藏錢給主管？女子蹲車底詭異行徑曝光 網驚呼：一定有詐
新北市板橋區傳出一起離奇事件，一名男子停好車後，發現有女子在車旁徘徊，隨後竟蹲下將一包牛皮紙袋塞進車底。男子上前追問，對方僅稱「主管等一下要來拿錢」，態度閃爍其詞，最後匆忙離開。
一名網友將停車場離奇經驗轉貼到爆料公社，只見當事男子在新北市板橋重慶路停車場停妥車輛後，注意到一名女子在場內來回走動。起初以為對方在找車，但觀察片刻後，女子竟靠近他的車尾蹲下，動作異常。他立刻取出手機錄影，拍到女子從車底拿出一個牛皮紙袋。
男子上前詢問對方在做什麼，女子回答「塞了一包錢，主管待會要來拿」。他進一步追問，為何要將錢藏在他車底，並提出可協助聯繫主管當面領取，但女子支支吾吾不斷閃避問題，隨後轉身離開現場。
事件曝光後引發網友討論，不少人懷疑可能是詐騙集團的新手法，「疑似車手藏放贓款供接頭取貨」、「誰會把錢放在別人車底，一定有鬼」、「應該馬上報警處理」。也有網友提醒，停車或上車前應檢查車底，留意是否被人放置可疑物品。
歷經奇怪體驗，當事男也呼籲民眾，開車前記得多留意周邊狀況。
FB留言