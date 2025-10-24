開箱驗票難行…同行逆風挺揍人司機 加碼爆該校學生長期失序

桃園客運司機與高中生爆發衝突事件持續延燒。公司雖已在事發隔日開除涉事劉姓司機，但網路討論未歇。一名自稱同行的駕駛在Threads上發文，替劉姓司機發聲，指事件並非單純逃票糾紛，並批評該校學生長期行為失序。

該名駕駛表示，自己與劉姓司機相識多年，對方「人很不錯」，不可能因逃票就動手。他並透露，該校學生常有逃票、要求開後門避費、下車亂丟垃圾、對司機飆罵等行為，讓多數駕駛感到無奈，直言若再遇到類似情形，「會直接載到警察局」。另針對網友建議「開箱驗票」，他回應實務上難以查證，僅當事人最清楚。

不過，影片曝光仍有網友認為司機態度不佳。留言指出，司機疑似認錯人，且遭質疑的學生在全程中態度冷靜，甚至主動下車，卻未獲退費。也有人表示，雖學生離開前言語挑釁，但成年人動手仍屬失當。

事件爆發後，部分網友認為學生專車應統一採卡片驗票或加裝金額顯示，避免爭議；也有意見指出，各地學專收費方式不一，乘客與駕駛常因規範模糊產生誤會。

目前劉姓司機已遭解職，警方後續將調查雙方責任。桃園客運強調，將加強內部教育與服務訓練，避免類似爭端再度發生。