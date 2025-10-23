禁運令也擋不住？ 網揭這裡才是豬瘟大破口：85%產品都大陸製造

台中梧棲畜牧場爆出國內首例本土非洲豬瘟案例，農業部緊急下令全台豬隻禁運、禁宰5天，今（23）日再表示擬延長至15天。有網友也憂心，地方社團的「團購亂象」，將會是潛藏的「大破口」。

原PO昨日在Threads發文表示，地方社團如「我是XX人」等團購群組中，長期有人販售大陸製食品、醫療器材、藥品，卻幾乎無人監管。

原PO指出，自己曾向地方議員反映，雖然議員回覆「已通報衛生局」，但後續並未見任何改善。他無奈直言：「那些東西很明顯就是中國的爛東西，來傾銷洗產地啊！」

貼文曝光後，許多網友也紛紛附和，「前陣子我媽拿著團購的超大包核桃，說這很便宜，我一看外包裝是簡體字寫著新疆，後面還貼台灣進口商」、「團購賣的東西和食品，產地中國會故意不寫，買了取貨才知是中國產」、「地方社團開的團購，85%是中國製造！而且品質很爛，寧願買貴的台灣製造！」