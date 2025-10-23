呆丸郎看得懂？小吃店告示「腳手無猴 馬呷愛蛋」 網友解碼台語幽默

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
台語告示牌，引發熱議。 圖擷自臉書社團「爆廢公社」
近期在臉書社團「爆廢公社」中，一名網友分享了一張引發廣泛討論的照片，照片中的告示牌內容以台語音譯的方式書寫，讓不少人看得一頭霧水。

從照片中可以看到，有一家小吃店在門前特別設置了一塊告示牌，上頭寫著：「腳手無猴，馬呷愛蛋，跨馬加蛋，鴨是流點喂，蛋通豬。」該網友在貼文中表示：「寫的是什麼？看不懂。」引起許多網友熱烈討論。

這段文字乍看之下難以理解，不過有熱心網友將其解讀為台語音譯，並進一步轉寫為台語羅馬拼音：「跤手無夠，欲食愛等，看欲遮等，抑是留電話，等通知」。再翻譯成國語後，其意為：「人手不夠，想吃要等，看是在這等，還是留電話，等通知。」

這段內容曝光後，網友們紛紛發表自己的看法。有些人認為這樣的表達方式幽默有趣，「我感覺不錯啊」、「台語就是這麼妙」，也有網友表示：「說真的，沒看留言的話，第二句後就看不懂了。」然而，也有部分網友對此提出不同意見，認為這樣的表達方式並不妥當，「是不是以為自己很幽默？」、「好好寫字不行嗎？」

台語 告示牌 爆廢公社

